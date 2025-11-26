58歲舞王變油膩大叔？《愛很簡單》忘我舞姿惹熱議 網民嘲諷：呢份愛好唔簡單

現年58歲的謝天華，近年北上搵食賺人仔，偶爾亦會參與電影演出。早前他就重返娘家TVB參與台慶演出，與一班美女大跳辣身舞，為了有更好的表演，謝天華事前亦有積極修身操肌，練出結實的麒麟臂，把最Fit的一面呈現觀眾眼前。近日謝天華在內地擔任陳小春的演唱會嘉賓時，在台上忘我自摸兼扭籮表演的影片瘋傳後，被有網民嘲「非常油膩」！

謝天華進入忘我境界

謝天華在演唱會上揀選了陶喆的經典情歌《愛很簡單》獻唱，原本是一首抒情歌，但謝天華在間場音樂時，顯得一臉陶醉，不停自摸兼扭籮，完全進入忘我境界，現場聽到有觀眾發出的笑聲和歡呼聲。影片在社交平台瘋傳，有網民留言指片段充滿娛樂性，又指謝天華的舞姿，讓人想起曾在《都市閒情》演出的「娃娃舜」黃宏舜，有網民也笑稱「一舞以謝天華」、「唱成這樣，真的是不簡單」﹑「一公升油」、「呢份愛好唔簡單」、「明明愛很簡單 變得咁複雜 要自摸嘅」、「呢鋪真係好 好 好 Laughing 」、「笑死了」等等。不過，另有網民讃謝天華唱功不錯，可謂一解油膩的舞姿。

謝天華男團出身

舞蹈員出身的謝天華，1992年與陳小春、朱永棠組成男團「風火海」入行，至今已投身娛樂圈逾30年，2009年，他在電視劇《學警狙擊》中飾演「梁笑棠」（Laughing哥）爆紅，之後在《萬千星輝頒獎典禮2009》憑該角色奪得「最佳男配角」獎。同年在電影《Laughing Gor之變節》中，他首次擔正做男主角，近年主力北上搵食賺人仔。

