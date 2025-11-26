Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

58歲舞王變油膩大叔？《愛很簡單》忘我舞姿惹熱議 網民嘲諷：呢份愛好唔簡單

影視圈
更新時間：14:00 2025-11-26 HKT
發佈時間：14:00 2025-11-26 HKT

現年58歲的謝天華，近年北上搵食賺人仔，偶爾亦會參與電影演出。早前他就重返娘家TVB參與台慶演出，與一班美女大跳辣身舞，為了有更好的表演，謝天華事前亦有積極修身操肌，練出結實的麒麟臂，把最Fit的一面呈現觀眾眼前。近日謝天華在內地擔任陳小春的演唱會嘉賓時，在台上忘我自摸兼扭籮表演的影片瘋傳後，被有網民嘲「非常油膩」！

謝天華進入忘我境界

謝天華在演唱會上揀選了陶喆的經典情歌《愛很簡單》獻唱，原本是一首抒情歌，但謝天華在間場音樂時，顯得一臉陶醉，不停自摸兼扭籮，完全進入忘我境界，現場聽到有觀眾發出的笑聲和歡呼聲。影片在社交平台瘋傳，有網民留言指片段充滿娛樂性，又指謝天華的舞姿，讓人想起曾在《都市閒情》演出的「娃娃舜」黃宏舜，有網民也笑稱「一舞以謝天華」、「唱成這樣，真的是不簡單」﹑「一公升油」、「呢份愛好唔簡單」、「明明愛很簡單 變得咁複雜 要自摸嘅」、「呢鋪真係好 好 好 Laughing 」、「笑死了」等等。不過，另有網民讃謝天華唱功不錯，可謂一解油膩的舞姿。

相關閱讀：TVB台慶2025丨謝天華練出結實麒麟臂  跟30性感美女跳火辣貼身舞  梁敏巧關嘉敏搶鏡

謝天華男團出身

舞蹈員出身的謝天華，1992年與陳小春、朱永棠組成男團「風火海」入行，至今已投身娛樂圈逾30年，2009年，他在電視劇《學警狙擊》中飾演「梁笑棠」（Laughing哥）爆紅，之後在《萬千星輝頒獎典禮2009》憑該角色奪得「最佳男配角」獎。同年在電影《Laughing Gor之變節》中，他首次擔正做男主角，近年主力北上搵食賺人仔。

相關閱讀：前TVB舞王內地夜場登台有巨星排場！大疊簽名相觀眾爭住拎 曾傳偷食三級片女星疑致妻輕生

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
2小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前