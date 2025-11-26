《放學ICU》Miu Miu姐姐現身《中4》活動！已是兩孩之母移民美國生活 全家福洩老公容貌

TVB兒童節目《放學ICU》陪伴不少人成長，當中的「Miu Miu姐姐」高可慧憑著甜美親切的形象，加上聲演吉祥物「蔥蔥」，成為了無數90後的童年回憶。當年被譽為「小朱茵」的她，自2015年後便淡出幕前，消失於觀眾眼前。近日，高可慧的近況終於曝光，現已移居美國三藩市的她，不僅成為幸福人妻，更是一對仔女的媽媽，但最令人驚訝的是，她的樣貌彷彿吃了防腐劑一樣，多年來絲毫沒有留下歲月痕跡！

高可慧仔女樣貌曝光

高可慧日前在IG分享生活照，陪伴女兒參加比賽，囡囡與她相當似樣，十足餅印一樣。而今年6月，她亦分享過兒子小學畢業的溫馨家庭照，更公開了老公的樣貌。照片中可見，高可慧與丈夫陪伴穿著畢業袍的兒子合照，祝賀兒子小學畢業。

高可慧現身《中年好聲音4》活動

現時已為兩子之母的高可慧，外貌與當年主持《放學ICU》時幾乎全無分別。從她擔任《中年好聲音4》三藩市海選活動主持的照片可見，她皮膚緊緻白滑，笑容依然甜美，身材亦保養得宜，完全不像已經是兩個孩子的媽媽，凍齡美貌可謂驚艷一眾網民，紛紛大讚「Miu Miu姐姐完全沒變」、「童年女神」，照片被轉發到一些facebook群組，更有人希望可再於TVB見到她上鏡。

