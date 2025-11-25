前港姐冠軍獲葉念琛欽點演新一代「阿寶」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍過寫真 近年受TVB力捧

葉念琛執導和編劇過不少電影，而在他作品中的女主角名字幾乎全都叫「阿寶」，最為人熟知的，必定要數到鄧麗欣，她曾在葉念琛的電影中演過6次「阿寶」。早前葉念琛更「踩過界」由電影圈轉戰舞台劇，擔任舞台劇《鱷魚之吻》的編劇，並揀選了談善言擔演該舞台劇女主角「阿寶」一角。舞台劇剛完成不久，原來最近又有新搞作，找來現年24歲的上屆港姐冠軍倪樂琳（Ellyn），擔任他新作中的女主角「阿寶」。

倪樂琳演新一代「阿寶」

早前，葉念琛在其IG上載了一張女演員的背面相，相中女生做了一個心心手勢，但卻沒有交代細節，只留言：「阿寶來了」，似是想大家猜猜新阿寶是誰。昨日（24日）他終於揭盎，並上載新阿寶的正面照片，原來是現年24歲、2024年度港姐冠軍倪樂琳！

相中可見倪樂琳綁起馬尾，穿上衞衣及戴着粉紫色貓耳朵型的耳筒機，可愛得來又充滿活力，網民都粉粉留言心心眼：「這個阿寶好靚女、我的可愛樂琳寶等」。而今日（25日）葉念琛又再分享了一張倪樂琳的新照片，並寫道：「美麗的阿寶，拍攝中，倪樂琳」。事後倪樂琳亦有轉發葉念琛的貼文，並寫道：「榮幸至極」，不少粉絲表示留言表示十分期待他們的合作。

倪樂琳有「城大李嘉欣」稱號

樣子甜美的倪樂琳，畢業於城市大學，被指是城大校花，因而有「城大李嘉欣」稱號。顏值和口才兼備的她，曾擔任《萬千星輝賀台慶2024》司儀之一，因表現淡定而備受讚賞。其後，她再獲安排跟李家鼎、黃亞保等到內地拍攝飲食節目《鮮美湛江美景遊》，卸任後的她還加入劇組，參演新劇《飛虎日誌2》，可見獲TVB重用。倪樂琳參選前，曾與TVB小花區明妙屬同一女團Morii Girls，亦出過水着寫真。

