內幕｜方中信認骨頭脆穿波鞋最穩陣 湯怡讚任達華似007咁敏捷 周勵淇查案有郭富城保護

犯罪電影《內幕》舉行首映禮，英皇集團主席楊受成博士與太太陸小曼到場，率領一眾演員剪綵，郭富城、吳鎮宇、方中信、周勵淇、湯怡、李靖筠等主演一同亮相，有份演出的任達華未有現身。

方中信呻窮

飾演郭富城女友的周勵淇稱自己沒有動作戲，主要協助城城查案，稱城城演律師，為了戲劇效果而加插打戲。至於穿波鞋現身的方中信，被問到是否見任達華出席活動時不慎跌倒，覺得波鞋最穩陣？方中信笑指自己已有樂悠咭，身手不及以前般敏捷，若跌斷骨就大件事，表示：「我骨頭脆，畀啲時間我，食鈣片先。」湯怡大讚任達華身手似足007，亦好想似華哥擁有大量物業，方中信即笑說：「而家樓價跌喎！」形容自己家徒四壁。