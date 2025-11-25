內幕｜郭富城首曝「三寶」取名詠心︰盼傳遞愛心 吳鎮宇笑言腦閉塞聽晒麥兆輝話

郭富城與吳鎮宇主演英皇電影《內幕》舉行首映禮，英皇集團主席楊受成博士與太太陸小曼到場，率領一眾演員剪綵。城城在上月宣佈幼女「三寶」出世後首度公開亮相，記者恭喜城城上月生日，加上囡囡出世兼拉頭馬，三喜臨門，他開心指不好意思，形容是不一樣的10月，望《內幕》上映後，票房大收就完美，同時慨嘆觀眾入戲院意欲降低。城城身旁的鎮宇指《內幕》戲種令他重拾港產片情懷，在香港取景，笑言許久沒有拍食菠蘿油的場面。

郭富城低調慶祝

當追問城城會否為囡囡擺滿月酒？他透露低調慶祝，指應該要做的；又例如自己喜歡馬，若有時間就出席支持賽馬運動，沒有時間就去不了，不是自己能預計。城城指自己沒有秘密，大方透露已跟太太方媛商量為「三寶」改中文名「詠心」，望囡囡永遠傳遞愛心，英文名跟家姐以「C」字頭的「Cheryl」。

城城談到同吳鎮宇在廿幾年後再合作拍《內幕》（曾合拍《公元2000》），是打從心底的開心，大讚鎮宇好fit又成熟了，鎮宇稱見城城好搏，他當然要配合對方。城城形容同導演麥兆輝第二次合作，稱自己電影生涯第二次飾演律師，「今次角色是不一樣的大狀，我覺得奇怪，應該鎮宇演大狀，我演警察，今次竟然調轉。」鎮宇笑言不敢再激麥兆輝（《無間道II》後再結片緣），導演要他怎演樣就怎樣演，笑說自己腦閉塞，「完完全全聽導演講。」

城城大讚麥兆輝耐心聽他分析角色，每當看劇本有疑問，都會致電對方傾談，他聽過後就作出修改。早前城城向海俊傑患病的太太伸援手，城城稱「不用客氣」，形容娛樂圈有事，既然自己的慈善基金有能力就去做，「幫到人是好事，就是這麼簡單。」

