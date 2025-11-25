《愛回家》元祖演員大合體！楊卓娜驚爆：差啲Call白車 「樓尚友」李霖恩罕有露面

TVB的長壽處境劇《愛·回家》系列自2012年首播以來，一直深受觀眾喜愛，更成功捧紅劇中不少演員。近日，初代《愛·回家》中「查李施律師事務所」的一眾演員再度合體，場面溫馨又熱鬧，掀起網民的集體回憶。

楊卓娜與元祖《愛回家》演員聚會

在劇中飾演「霞姐」的楊卓娜昨日（24日）於IG上載了一段短片，可見多位元祖《愛回家》角色齊集，包括飾演「馬壯」的黎諾懿、「Win姐」莊思明、「阿鬼」朱滙林及「Helen姐」姚瑩瑩、「樓尚友」李霖恩等，彷彿將「查李施律師事務所」的場景重現眼前。已轉往幕後發展的李霖恩，罕有露面令網民驚喜，雖外形漸漸老去，但樣子變化不大。

眾星合體笑到差點Call白車

影片一開始，由楊卓娜手持鏡頭，興奮地對著大家高喊：「我哋好耐冇見啦！」飯桌上的眾人立刻熱情地向鏡頭揮手及擺出V字手勢，黎諾懿更與其他演員一同大笑和開玩笑，氣氛一片歡騰。楊卓娜在帖文中激動地寫道：「終於可以見到面啦！點解我哋每次見面都咁開心？每次都可以笑到幾乎call白車！入行咁多年，最開心就係收割到呢一班兄弟姊妹。」並加上「#永遠的愛回家」及「#查理斯律師樓」的標籤，足見他們之間的情誼。

