Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《愛回家》元祖演員大合體！楊卓娜驚爆：差啲Call白車 「樓尚友」李霖恩罕有露面

影視圈
更新時間：20:00 2025-11-25 HKT
發佈時間：20:00 2025-11-25 HKT

TVB的長壽處境劇《愛·回家》系列自2012年首播以來，一直深受觀眾喜愛，更成功捧紅劇中不少演員。近日，初代《愛·回家》中「查李施律師事務所」的一眾演員再度合體，場面溫馨又熱鬧，掀起網民的集體回憶。

楊卓娜與元祖《愛回家》演員聚會

在劇中飾演「霞姐」的楊卓娜昨日（24日）於IG上載了一段短片，可見多位元祖《愛回家》角色齊集，包括飾演「馬壯」的黎諾懿、「Win姐」莊思明、「阿鬼」朱滙林及「Helen姐」姚瑩瑩、「樓尚友」李霖恩等，彷彿將「查李施律師事務所」的場景重現眼前。已轉往幕後發展的李霖恩，罕有露面令網民驚喜，雖外形漸漸老去，但樣子變化不大。

相關閱讀：36歲《愛回家》威龍保安結婚！維港美景下噴灑夢幻泡泡浪漫婚禮曝光 現實中竟是老闆級人物

眾星合體笑到差點Call白車

影片一開始，由楊卓娜手持鏡頭，興奮地對著大家高喊：「我哋好耐冇見啦！」飯桌上的眾人立刻熱情地向鏡頭揮手及擺出V字手勢，黎諾懿更與其他演員一同大笑和開玩笑，氣氛一片歡騰。楊卓娜在帖文中激動地寫道：「終於可以見到面啦！點解我哋每次見面都咁開心？每次都可以笑到幾乎call白車！入行咁多年，最開心就係收割到呢一班兄弟姊妹。」並加上「#永遠的愛回家」及「#查理斯律師樓」的標籤，足見他們之間的情誼。

相關閱讀：前《愛回家》女星無預警宣布細仔出世 選港姐憑騎呢形象彈出 上位之際結婚淡出後兩年抱兩

李霖恩一家四口生活幸福：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
9小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
8小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
12小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
7小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
11小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
10小時前