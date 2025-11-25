利孝和夫人外孫女結婚 細女利蘊珍榮升外母笑逐顏開 過大禮儀式龐大盡顯豪門氣派

利希慎家族後人利孝和與陸雁群的幼女利蘊珍（Marie-Christine Lee）榮升做外母！利蘊珍與與九巴後人雷禮權婚後育有一子一女，日前夫婦二人分別在IG貼上多張相片，原來細女雷正殷結婚。

利蘊珍女兒婚禮極具氣派

其實早前夫婦二人曾在IG貼上女兒過大禮的相片，作為名門望族，過大禮儀式已經相當有氣派，全屋充滿喜慶氣氛，女兒雷正殷的婚禮在中環聖約翰座堂（The Cathedral Church of Saint John the Evangelist）舉行，晚上在酒店設宴。

利蘊珍親手為女兒戴上首飾

利蘊珍出身名門利氏家族，早年與九巴後人雷禮權結婚並育有一子一女。據指利蘊珍與雷禮權的兒子是牛津博士畢業生，而細女雷正殷則是一名音樂老師。連日來利蘊珍在IG貼女兒結婚的相片，相中看到利蘊珍親手為女兒戴上首飾的相片，洋溢在濃濃的母愛，她還以英文留言：「這感覺複雜而深刻，宛如一首真正苦樂參半的心靈交響曲。喜悅和自豪交織在一起，令人難以承受。看著婚禮當天容光煥發的亞歷珊卓，我的心中充滿了驕傲，這份驕傲如此強烈，以至於我熱淚盈眶。我看到了她成長為一個自信、充滿愛心的女孩，看到了她找到人生伴侶的巨大幸福。這份喜悅純粹、強烈，令人永生難忘。」

雷禮權自認是世界上最驕傲的爸爸

雷禮權亦貼上拖着女兒入教堂並親手將女兒交給女婿的相片後說：「我是世界上最驕傲的爸爸！」在晚宴上，一對新人換上中式裙褂和雙方媽媽亦有穿上裙褂，爸爸們則以為唐裝衫人，「外母」利蘊珍的裙褂的金線不比新娘子遜色，同樣貴逼人！而新娘子的龍鳳鈪數量雖不多，但佩戴的手飾全部價值不非。

