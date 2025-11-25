胡家惠再離婚丨爆前夫從未支付家用 女兒代母反擊貪錢高調離婚負評：媽媽是女王

2002年香港小姐季軍胡家惠日前宣布與第二任丈夫Manfred Lau離婚，結束了3年的婚姻。胡家惠曾在帖文稱過去六年的美好生活要完結了：「他說他照顧我們的任務已完成，現在需要下車追尋他的個人理想。」胡家惠幾乎將與老公Manfred有關的相片清空，其後貼上與一對女兒的合照並稱心情還未回復過來。

胡家惠澄清未收過前夫一分家用

不過離婚消息公開後，胡家惠遭到外界不少負面抨擊，昨日（24日）再貼出與女兒的合照並說：「我的寶貝們今天想說點甚麼，因為她們看到了一些關於媽媽的負面評論。」胡家惠其後再澄清與前夫一直保持經濟獨立：「佢從來冇畀過我一分家用。」

胡家惠女兒不忍媽媽被外界抨擊

胡家惠與第二任老公Manfred在2022年結婚，婚後老公Manfred對一對繼女視如己出，胡家惠一度覺得自己無比幸福。想不到這段婚姻只維持了三年，胡家惠曾稱曾細女不明白也不能接受繼父的離開，「妹妹的角度是，為何一直擔當着一個重要的家庭成員角色的人，為何會突然離去？ 因為妹妹兩歲的時候，這個人已經闖進我們的生命，進入我們的家庭！由於他的離開並不是Fade out， 而是一刀切，所以小朋友都較難接受。」不過當一對年幼的女兒看到媽媽被外界抨擊，亦忍不住發文撐媽媽：「我的寶貝們今天想說點甚麼，因為她們看到了一些關於媽媽的負面評論。（大女）Charlotte 說： 『我的媽媽不是公主，不需要王子來拯救她，她是女王。』（細女）Christy 說：『請不要說我媽媽的壞話，她雖然有名，但她不喜歡這樣。就像你不希望全世界都知道你的負面消息一樣，對吧？ 』我知道我不是完美的媽媽，但我生命中有兩個完美的女兒。這就足夠了。」

胡家惠否認貪錢與前夫經濟獨立

其後胡家惠回覆傳媒並稱兩名女兒已懂得閱讀中文，看到一些針對媽媽的負面評論後感到不快，她還說：「有啲人話我貪錢，又話我離婚同拍拖太高調，甚至有人批評我扮鍾麗緹，問我係唔係想嫁第三次？」胡家惠否認貪錢並說：「我同前夫一直保持經濟獨立，佢從來冇畀過我一分家用，所以這次離婚完全唔涉及金錢或贍養費問題。」對於被批宣佈離婚過於高調，她則說：「第一次離婚嘅時候，我完全唔知前夫出軌，係有記者拍到佢同另一名女子一齊，走嚟問我回應先知，嗰陣我選擇正面公開事件，係希望畀大家明白離婚唔係一件錯事，係要勇敢講出嚟。至於第二次婚姻，我真係以為自己遇到一個好男人，我再婚嘅時候冇擺酒，只係貼咗一張合照而已。」

