李香凝來港現身李小龍誕生85周年展 有感父親從未離開 人生哲學影響一生

國際動作巨星甄子丹、李小龍女兒李香凝（Shannon）今日（24日）出席港鐵舉行的《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》揭幕禮。從美國遠道而來的Shannon表示回香港像「返屋企」，皆因爸爸在香港長大、訓練，是創造傳奇的地方，在此學懂適應環境和跨越障礙；作為女兒會努力傳承爸爸的智慧和精神，像他鼓勵人們表達自我，團結一致。

李香凝傳承李小龍智慧

Shannon稱希望傳承爸爸的智慧，最欣賞爸爸的遠見，她遵循其哲學。她指，爸爸留下了許多著作、思想和教誨，形容自己雖然年幼時失去了爸爸，覺得他仍在養育和教導她，感到對方從未離開。Shannon指看過爸爸一些著作，隨着成長，又有了新的意義，新的啟發，對她的人生大有幫助，形容父親是個傑出和敬業的人。另外，她說與甄子丹相識超過25年，大讚對方是一位出色表演者和演員，又稱早前談及，對方或有機會開拍另一套《葉問》 ，或會合作，她非常期待，望影迷拭目以待。