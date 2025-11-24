Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李香凝來港現身李小龍誕生85周年展 有感父親從未離開 人生哲學影響一生

影視圈
更新時間：23:15 2025-11-24 HKT
發佈時間：23:15 2025-11-24 HKT

國際動作巨星甄子丹、李小龍女兒李香凝（Shannon）今日（24日）出席港鐵舉行的《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》揭幕禮。從美國遠道而來的Shannon表示回香港像「返屋企」，皆因爸爸在香港長大、訓練，是創造傳奇的地方，在此學懂適應環境和跨越障礙；作為女兒會努力傳承爸爸的智慧和精神，像他鼓勵人們表達自我，團結一致。

李香凝傳承李小龍智慧

Shannon稱希望傳承爸爸的智慧，最欣賞爸爸的遠見，她遵循其哲學。她指，爸爸留下了許多著作、思想和教誨，形容自己雖然年幼時失去了爸爸，覺得他仍在養育和教導她，感到對方從未離開。Shannon指看過爸爸一些著作，隨着成長，又有了新的意義，新的啟發，對她的人生大有幫助，形容父親是個傑出和敬業的人。另外，她說與甄子丹相識超過25年，大讚對方是一位出色表演者和演員，又稱早前談及，對方或有機會開拍另一套《葉問》 ，或會合作，她非常期待，望影迷拭目以待。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前