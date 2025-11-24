MIRROR聞花姐組新男團︰一隊唔夠要多10隊 姜濤個唱場場有嘉賓 AL多謝「神徒」叱咤落力拉票 Edan認台灣見林明禎

MIRROR今日（24日）到又一城出席「BABY MIRROR GO ROUND」活動，各成員介紹所屬聯成的卡通人物角色，形容卡通人物跟自己性格相似，Anson Lo表示媽媽在家中放滿「My Nelody」公仔。MIRROR受訪時，被問到演出《MAMA 2025》的準備情況，Lokman指經已排練好，現在是最後調整階段，分秒必爭。另外，MIRROR與公司合約不足3年，因而傳出花姐（黃慧君）未雨綢繆，着手於播放中的《全民造星VI》打造一隊7人男團，他們說不知道此事，Lokman則形容多一些新人發光發亮，對樂壇是好事。

MIRROR里程碑

MIRROR受訪時，問到本月28日演出《MAMA 2025》的準備情況，Lokman指如火如荼，排練經已完成，到最後調整階段，仔細看看有何需要微調，令表演更加精準；重申能在啟德主場館為韓國大型音樂頒獎禮表演，對是次代表香港的MIRROR來說相當重要，是里程碑。而姜濤於12月在機場博覽舉行9場唱，成為隊友場數之冠，問想不想加開第10場？姜濤說：「無所謂，平常心，（有粉絲買不到門票？）隨緣吧，看到就是緣份，（邀請哪位演出嘉賓？）仍在商討中，（要請9位嘉賓好麻煩？）不麻煩，這是開心事。」

另外MIRROR與公司合約不足3年，故傳出花姐（黃慧君）未雨綢繆，着手於播放中的《全民造星VI》打造一隊7人男團，據知不少廣告商收到《造星VI》新男團的簡介，開始為他們接洽廣告。他們稱不知道，但Lokman形容︰「多一隊唔夠，要多10隊！」有跟花姐傾合約？AK補充「沒有傾」，指目前最重要是MAMA的演出，「忙完再說啦！」

Edan與林明禎遊台

有份客串《模範的士3》的Edan，在第二集中以國際刑警角色登場，力邀李帝勳打擊犯罪集團，約有8分鐘戲份，他笑說︰「我只在這一集出現，經已出完場！會叫隊友追劇，希望觀眾繼續支持這齣韓劇，（與李帝勳合作的感受？）好夢幻，他是專業演員。」早前有網友爆Edan與緋聞女友林明禎同時身處台灣，他直認是受邱鋒澤邀請到台灣拍片，有跟與林明禎見面：「是上個月的事，放假去玩，我有見她，其他不多談了。」

全運會期間，Edan以特約記者身份訪問大學室友──香港劍擊隊成員之一的蔡俊彥時，被對方嘲笑唱歌走音，他坦言：「沒所謂，我真的走過音，再接再厲吧！」他解釋，之前與蔡俊彥在一次訪問時，應承去看對方全運會比賽，十分開心見證港隊奪金牌。

AL平常心面對獎項

姜濤和AL打入叱咤樂壇「我最喜愛的男歌手」最後5強，問到兩人在缺席下可有信心奪獎？姜濤表明以平常心面對，AL稱無論出席與否，也是平常心，有獎會開心，沒有獎也不會停步，同時多謝「神徒」落力拉票和投票。MIRROR剛剛完成3場閃避球挑戰賽活動，Alton成為「全場最有價值球員」，問到有沒有被姜濤的狠勁嚇倒？他說：「我好彩，與他同隊，不需要面對他。」AK則食了「波餅」，被姜濤擊中，笑說：「這3日感到他有鼓氣勢，具體形容是坦克衝過來！貨車撞過來！（可有受傷？）沒有，觀眾睇得盡興就好。」

AK笑姜濤似坦克

問姜濤打波是否像上身一樣？AK取笑他說：「他不打波也『嚟料』，講笑吧！」姜濤則反問：「是嗎？我對球類運動有興趣，體育精神嘛！（覺得自己好大殺氣？）有少許，我當籃球去打。」對於網民指姜濤打波狙擊AL？他笑言：「其他人都有向我掟波，我盡力避，（覺得好大力？）一定有這情況，（怕傷到臉？）運動就不能驚。」