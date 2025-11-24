汪小菲疑再做老竇 以「孕婦」稱呼現任太太Mandy 網民擔心大S仔女會否被忽略

徐熙媛（大S）今年2月離世，一對子女隨汪小菲和繼母馬筱梅（Mandy）生活。汪小菲去年與Mandy登記結婚，今年5月在北京舉行婚禮後，積極「造人」。早前Mandy被拍到腹部微隆，她更不時透露懷孕迹象，自爆體重增加兼感到疲倦，汪小菲日前在直播帶貨時就漏口風叫Mandy做「孕婦」，疑似默認再做老竇。

汪小菲妻Mandy打算只生一個

Mandy早前曾透露育兒規劃，她表示只想生一個小朋友，認為養育與教育遠比生產更耗心力，更清楚自己能力同極限只能夠應付一個小朋友。而汪小菲日前直播時，有網民問到Mandy去向，汪小菲卻口快快秒答：「孕婦不在，孕婦出去了」，還指Mandy 與小孩互動：「外面陪女兒呢﹗」似乎是承認再做老竇。據知，自大S離世後，大S的一對仔女都跟隨汪小菲生活，但因為兩位小朋友已經習慣台灣的校園生活，所以汪小菲暫時未有將仔女帶往北京，自己則經常台灣內地兩邊飛，更透露每次回台灣都會帶仔女食火鍋、打籃球等。然而，不少網民都非常擔心，如Mandy 的BB出世後，汪小菲與大S的一對仔女會否被忽略。