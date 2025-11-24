Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

汪小菲疑再做老竇 以「孕婦」稱呼現任太太Mandy 網民擔心大S仔女會否被忽略

影視圈
更新時間：18:15 2025-11-24 HKT
發佈時間：18:15 2025-11-24 HKT

徐熙媛（大S）今年2月離世，一對子女隨汪小菲和繼母馬筱梅（Mandy）生活。汪小菲去年與Mandy登記結婚，今年5月在北京舉行婚禮後，積極「造人」。早前Mandy被拍到腹部微隆，她更不時透露懷孕迹象，自爆體重增加兼感到疲倦，汪小菲日前在直播帶貨時就漏口風叫Mandy做「孕婦」，疑似默認再做老竇。

汪小菲妻Mandy打算只生一個

Mandy早前曾透露育兒規劃，她表示只想生一個小朋友，認為養育與教育遠比生產更耗心力，更清楚自己能力同極限只能夠應付一個小朋友。而汪小菲日前直播時，有網民問到Mandy去向，汪小菲卻口快快秒答：「孕婦不在，孕婦出去了」，還指Mandy 與小孩互動：「外面陪女兒呢﹗」似乎是承認再做老竇。據知，自大S離世後，大S的一對仔女都跟隨汪小菲生活，但因為兩位小朋友已經習慣台灣的校園生活，所以汪小菲暫時未有將仔女帶往北京，自己則經常台灣內地兩邊飛，更透露每次回台灣都會帶仔女食火鍋、打籃球等。然而，不少網民都非常擔心，如Mandy 的BB出世後，汪小菲與大S的一對仔女會否被忽略。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前