鄧兆尊唔夠膽學黃澤鋒60歲都博 網台爆料講事實未收過投訴 跟「試當真」早有溝通要提早走

鄧兆尊昨晚（23日）出席黃澤鋒二女的百日宴，他指澤鋒難得大膽，差不多60歲也搏，所以一定要來，問到兆尊是否也夠膽搏，他即謂：「我唔夠膽喇，而家生出嚟養，我到80歲，佢都未夠20歲，唔好搏呢啲嘢。」兆尊經常在網台中爆娛樂圈秘聞，他指自己只是講事實：「我哋唔會作嘢，盡量都唔會爆人私隱，除非有啲好笑又得意嘅嘢，基本上都唔會講。」兆尊又指話題大多也是網民帶起，所以沒機會先跟主角講：「我哋都係盡量答啲好笑嘅，唔太開心嘅都唔會講，無謂觸景傷情。」又謂平時講也盡量不開名，因不想影響到別人，至於是否試過在爆料後遭對方投訴？他表示沒有，更笑言若投訴即自己對號入座。

讚阿叻是娛樂圈特朗普好貼切

提到他早前與錢嘉樂及洪天明等人一起參加「試當真」遊戲時，因想「早收工」而專登輸，他指早已和製作組溝通，解釋是因有工作提早離開，他笑謂：「因為人多，好多遊戲要玩2、3個鐘，本身都想幫佢拍多啲，所以先話試下搵個位走，其實好難㗎！我哋都留低咗洪天明，佢都話唔想死喺陸永之前。」兆尊又大讚製作團隊做得十分好，因參加人數多，要安排拍攝絕對不易，問到除了爆料外是否有興趣參與大製作？他說：「傾吓偈笑吓，真係做呢啲我哋唔及王晶同阿叻（陳百祥），（知道叻哥有新花名？）娛樂圈特朗普，形容得好貼切。」

鄧兆尊跟中女行街不再解釋

另外，早前兆尊被《東周刊》拍到與短裙中年熟女在銅鑼灣秘會，他説表示經常與很多中年女性一起出現，已習慣不想再解釋：「唔明白點解影親同女仔一齊就一定係有關係，係咪你自己習慣呢？我就唔係喇，通常我都係帶人哋啲老婆出去行街，因為嗰啲人好信得過我。」