黃浩然未敢學師兄再抱B : 都一把年紀 加入發哥跑會獲對方帶隊行山實習 胡楓一晚跑3單飲宴忙過返工

影視圈
更新時間：12:45 2025-11-24 HKT
發佈時間：12:45 2025-11-24 HKT

胡楓與黃浩然昨晚（23日）出席黃澤鋒二女「小貴妃」百日宴，黃浩然在抱B時顯得頗緊張，他笑指抱一抱已標汗，不過也大讚B女好得意。黃浩然指澤鋒是他的師兄，因兩人也是拜冼灝英為師，故很開心見到他兩公婆這樣：「好艱難，佢哋打開逆境波，好勁揪，覺得父母真係好偉大，雖然我食唔到飯，但都專登過嚟見吓兩個公主，好戥佢開心，希望小朋友健健康康，快高長大！」問到是否想再抱B？黃浩然即笑說：「唔好搞呢啲嘢啦，命都冇！（恨唔恨有女？）其實我老婆鍾意女，覺得可以幫佢扮靚，而家OK啊，兩個仔都好好。（仔話要妹咁點？）佢知我唔會，都一把年紀。」

黃浩然指發哥想跟他一齊衝線

黃浩然指最近積極為毅行者備戰，身為大使的他現在也積極打電話呼籲大家捐錢支持自己的84隊，他指20多年前曾跟中學同學一起參加過，用了46小時左右，當時沒有鍛鍊，所以頗辛苦，而現在放假也操得夠密，不過教練也害怕他操得太多，又指另外的隊友當中有人64歲，玩了31年，也曾得過十屆冠軍，也有消防教官和自己的健身教練，笑言他們的目標是帶自己過終點。黃浩然謂很開心加入了發哥周潤發的跑會，又透露發哥知道自己參加後曾表示想和他一起衝線，不過也知道自己不方便，所以早兩個星期也約了自己和其他隊友去行山實習，又指跑完也有安排豐富的午餐一起食，更指也用跑會基金捐錢，所以好開心。

修哥冇諗跟B女上契

胡楓（修哥）匆匆到場後離開，他表示跟澤鋒是好朋友，自己今晚要去3單飲宴，故早點來恭賀他，笑指修哥忙過開工，他即笑說：「係呀！」至於是否覺得澤鋒這個後輩很犀利，修哥謂希望個個也那麼犀利，又指之前也未見過B女，昨晚是首次，至於是否會跟B女上契？修哥笑說：「傻咩，契塞（曾孫）嚟，我啲塞都大過佢好多，冇咁嘅諗法。」

