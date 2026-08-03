打波急停易傷膝傷踝？籃球5大傷患逐個數 專家教強化核心是關鍵

籃球是本港最受歡迎的球類運動之一，與足球、排球並列為本地最普及的三大球類活動。無無論是校隊訓練、業餘聯賽，以至街場「鬥波」，參與者遍及各年齡層。然而，這項結合速度、爆發力與身體對抗的運動，受傷風險亦相對較高。物理治療師鍾惠文博士指，了解常見傷患及預防方法尤為重要。

籃球場上5大常見傷患

鍾博士整合國際運動醫學研究，歸納出5大常見籃球傷患，並提醒預防關鍵在於「動作控制」與「核心穩定性」。

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籃球傷患｜1. 踝關節扭傷

最常見的籃球傷患。跳躍落地時踏到他人腳部或失去平衡，容易拉傷甚至撕裂外側韌帶。若康復不徹底，可能演變為慢性踝關節不穩，增加再受傷風險。

籃球傷患｜2. 膝關節韌帶及半月板損傷

急停、轉向及跳躍動作對膝部負荷極大。前十字韌帶（ACL）撕裂在籃球運動中並不罕見，女性運動員風險更高。半月板受傷亦常與旋轉動作或落地不穩有關。

籃球傷患｜3. 髕腱病變（跳躍膝）

長期反覆跳躍令髕腱過度負荷，出現慢性發炎及疼痛。患者在起跳、蹲下或上落樓梯時膝前疼痛，忽視治療可能需長時間休息。

籃球傷患｜4. 手指挫傷及脫臼

高速傳接球或搶球時，手指易受撞擊，引致韌帶拉傷或關節脫位。雖多屬輕傷，處理不當或影響手部靈活性與握力。

籃球傷患｜5. 肌肉拉傷（大腿及小腿）

高強度衝刺及急停易拉傷股四頭肌、腿後肌群或小腿肌肉。熱身不足、柔韌度欠佳或疲勞作賽均會增加風險。

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核心穩定性是預防關鍵

鍾惠文博士指出，不少傷患與「動作控制不足」及「核心穩定性欠佳」有關。當球員跳躍落地時，若髖關節及核心肌群未能有效穩定身體，膝關節容易內扣，增加前十字韌帶受傷風險。因此，預防不應只針對單一部位，而應從整體動作模式入手。

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