世界盃科技解碼｜5大革新重塑球壇：VAR糾正錯判、GPS背心追蹤跑動數據、VR訓練助復康球員保持狀態

世界盃是全球焦點，當球迷聚焦VAR判決之際，科技對足球的影響早已不限於球證覆檢畫面。從球員身上的GPS追蹤器，到復康用的虛擬實境訓練，科技正全面重塑這項運動的面貌。香港理工大學康復治療科學系實務教授、首席物理治療師鍾惠文博士拆解現代足球如何借助數據與科技，提升表現之餘，更有效管理球員健康。

世界盃科技5大革新 重塑球員健康管理

鍾惠文博士指出，科技正逐步滲入運動訓練、監測、復康與球員管理的各個環節；更從今次世界盃中分析了5大科技革新：

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1. VAR：球證的「第三隻眼」

說起球賽科技，不少球迷第一時間想起VAR（視像助理裁判）。根據國際足球協會理事會（IFAB）說明，VAR旨在協助球證糾正明顯錯判，主要針對入球、十二碼、直接紅牌及錯誤認人等關鍵情況。這項技術的確提升了判決準確度，但其對比賽節奏與現場氣氛的影響，亦引發廣泛討論。無論支持與否，VAR已成現代足球不可忽視的一部分。

2. GPS背心：將訓練負荷化為數據

現時不少職業球隊採用GPS背心及可穿戴感測器，記錄球員在訓練與比賽中的跑動距離、衝刺次數、加減速頻率及心率等指標。鍾博士指出，這些數據的作用不止於「知道跑了多少」，而是協助團隊了解球員近期的訓練壓力，避免突然大幅加操。研究顯示，訓練負荷與非接觸性傷患有一定關聯，但單一指標不足以準確預測受傷風險，必須綜合多項數據分析。

鍾博士表示，許多傷患並非源於單一動作，而是長期疲勞與負荷累積的結果。當數據反映球員的高強度跑動或整體訓練量突然上升，醫療團隊便會重新審視訓練安排，盡量避免球員在身體未準備好的情況下承受過量刺激。

3. 動作分析：將潛在風險變成「看得見的問題」

除了跑動數據，高速攝影與動作分析技術亦日趨普及。透過影像回放與生物力學分析，醫療團隊可觀察球員在轉向、跳躍、落地或急停時的動作模式，及早發現潛在風險，例如控制力不足、姿勢偏差或肌群協調失衡。

鍾博士指，這類分析的最大價值，在於將「感覺有問題」變成「可以被看見的問題」；問題一旦看得見，修正便更有方向。及早辨識動作模式，再配合針對性的神經肌肉訓練，有助降低受傷風險，亦令復康安排更個人化。

4. VR與AR：訓練不再局限球場

虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）亦開始融入足球訓練。VR可模擬比賽場景，讓球員在較低身體負荷下訓練決策能力、空間判斷及掃描視野等認知能力。研究指出，VR在運動表現與認知訓練方面具潛力，但成效仍取決於訓練設計與應用方式。AR則可在真實場地上疊加戰術提示，例如跑動路線或站位資訊，幫助球員更快掌握教練意圖。

鍾博士認為，這類科技特別適合復康階段使用。當球員尚未能應付高強度跑動時，仍可透過VR維持戰術敏感度與心理準備，令復出過程更順暢。換言之，科技不只用來「跟操」，亦可用來「更聰明地練」。

5. 恢復科技：讓身體追得上節奏

在高強度賽程下，恢復同樣關鍵。冷凍治療、氣壓恢復裝置及其他輔助性恢復工具，已成為不少球隊的常規配置。研究支持冷療與壓縮療法在運動後恢復中的應用，但它們只能作為輔助，不能取代睡眠、營養與合理訓練安排。對職業球員而言，最有效的恢復，往往仍是規律作息、適當休息，以及有節制的訓練節奏。

科技結合專業 比賽更公平安全

從VAR的判決畫面，到更衣室內的數據分析與虛擬訓練，科技正全面改寫足球的面貌。它為比賽帶來更高準確度，也引發新的討論；它提升球員表現，同時協助醫療團隊更早識別風險。

鍾博士認為，科技本身沒有對錯，關鍵在於如何善用；當科技與專業結合，足球不單可以更公平，亦可以更安全，讓球員在更高水平賽場上發揮所長。

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