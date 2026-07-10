世界盃2026｜夏蘭特不為人知5大愛情事 與青梅竹馬求婚成功 私下做一事極寵女朋友！

美加墨世界盃八強大戰即將開打，舉世矚目的決賽亦將於香港時間7月20日凌晨上演。而在7月12日凌晨5時，賽場將率先迎來挪威對戰英格蘭的巔峰對決。屆時，挪威當家神鋒「入球機器」、「王老吉代言人」夏蘭特（Erling Haaland），將正面交鋒由隊長卡尼（Harry Kane）領銜的豪華三獅軍團，兩大頂尖前鋒同場對壘會擦出怎樣的火花，早已引爆全球球迷關注。

與此同時，賽場外的一大焦點無疑落在夏蘭特的感情世界上，其私生活極為低調。他的女友伊莎貝（Isabel Haugseng Johansen）與其他動輒坐擁百萬粉絲、不是名模就是人氣網紅的球星大嫂團（WAGs）截然不同。其不逐名利的作風，被外媒形容為「世界足壇最神秘的球星伴侶之一」。究竟這位讓球場上霸氣十足的夏蘭特甘願回歸平凡生活的女孩是何方神聖？

1.青梅竹馬譜寫愛情童話 兩人來自挪威南部

伊莎貝與夏蘭特一樣，同樣來自挪威南部的小鎮布呂訥（Bryne），兩人自幼便在當地的足球圈子中結緣。據外媒報道，伊莎貝過去也曾參與當地的足球訓練，與夏蘭特擁有共同的成長回憶。

雖然兩人從未公開交代過確切的交往時間，但外界普遍認為，這段感情在夏蘭特過去效力德甲豪門多特蒙德期間逐漸開花結果。從家鄉的小夥伴一路並肩走到世界足壇最受矚目的星級情侶，這段純真的愛情故事被不少球迷形容為現代足壇的浪漫童話。

2.夏蘭特女友同樣熱愛足球 更懂球員壓力

伊莎貝之所以能成為夏蘭特最堅強的後盾，很大程度源於她「懂球，也懂他」。事實上她曾是一名足球員。她自小接受挪威布呂訥（Bryne FK）的青訓體系培訓，甚至曾加入當地的女子隊參與正式賽事，在場上主要司職前鋒。

雖然她最終未有踏上職業球員的舞台，亦未留下頂級聯賽的出賽紀錄，但這段綠茵場上的經歷，已足以讓她比大部分人更理解「職業球員」的世界。因此，當夏蘭特需要面對高強度的密集賽季、極度自律的體能管理，以及如同C朗般嚴苛的訓練與飲食節奏時，伊莎貝往往是最能感同身受的人。她理解球賽後的精神虛耗與密集連戰的壓力，更明白頂級運動員在巔峰狀態背後所付出的代價。

3.不當網紅拒絕商業炒作 私下極低調

在當今社群媒體盛行的時代，不少球星伴侶本身就是超級網紅，甚至會藉着球星男友的名氣與曝光率來積極發展個人品牌，將「大嫂」身分完全商業化。然而，伊莎貝卻選擇了一條完全相反的低調道路。她鮮少接受媒體採訪，雖然擁有個人社交帳號，但曝光頻率極低，在五光十色的球星大嫂團中顯得人格外神秘。這種不追求鎂光燈的作風，其實與夏蘭特本人的理念不謀而合。多年來，夏蘭特始終強調希望將所有注意力集中在足球場上，因此對家人與感情生活格外保護，亦令外界難以窺探兩人的相處細節。

4.看台默默支持男友 顏值超出眾！

由於平日極少公開露面，伊莎貝每一次現身球場看台或奪冠慶祝活動，都會立刻成為全場焦點及球迷的熱話。尤其在夏蘭特加盟曼城後，隨着球隊接連奪得英超冠軍及歐冠冠軍等至高榮譽，球迷也多次捕捉到伊莎貝現身球場中央支持男友的甜蜜畫面。在世界盃賽事期間，伊莎貝同樣默默支持男友，為他的神勇入球興奮慶祝，這一份愛早已成為夏蘭特的強心針。

5.最強神鋒夏蘭特是女友控？低調求婚升格做人父

夏蘭特除了是球壇巨星，私下亦是一名不折不扣的「女友控」。他過去受訪時曾罕有地分享兩人的私生活趣事，透露小兩口在家時會一起玩電子遊戲《Minecraft》，或者回到挪威家鄉享受簡單純樸的日常。

不過，有趣的是，當熱愛足球的夏蘭特連吃飯時都在觀看足球比賽直播時，身為前球員的伊莎貝亦曾忍不住向他撒嬌：「我真的受夠足球了！」家庭互動相當溫馨搞笑。

這對青梅竹馬的感情如今已邁向全新階段。在2024年12月，兩人順利應來了他們的第一個結晶品，曼城領隊哥迪奧拿亦公開證實夏蘭特已正式升格為人父。而在2025年初，伊莎貝在英國柴郡（Cheshire）街頭推着嬰兒車散步時，被傳媒捕捉到左手無名指上戴着一隻巨型奢華鑽戒。當時外界紛紛大膽推測，這位「入球機器」一早已經低調求婚成功，實在令眾人羨慕！

資料來源：綜合資料

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