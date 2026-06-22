世界盃2026│挪威「魔人」夏蘭特飲食餐單公開 極致食牛內臟 講究飲水習慣 練成無人能擋神軀！

世界盃2026│隨著世界盃決賽周如火如荼地進行，各路神鋒的表現成為全城焦點。首度在世界盃決賽周登場的挪威神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland），一踏入世界級舞台便迅速適應。他上場對伊拉克更個人「起孖」帶領球隊以4:1大勝。次輪對塞內加爾（香港時間周二 6月23日）只要再勝一仗，挪威便可篤定出線。這位被球迷稱為「魔人」的射手，在個人紀錄片中大爆獨特飲食習慣，而這套奇特餐單正是他練成超強體質的核心因素。

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5歲立定跳遠刷新世界紀錄 獲前教練形容「足球人造人」

現時身高1.94米、體格強悍的夏蘭特，年幼時就已經充滿運動細胞。早在2006年，當時年僅5歲的他便以1.63米的成績，刷新了5歲以下立定跳遠（standing long jump）的世界紀錄。夏蘭特小時候涉獵甚廣，玩過田徑、手球及越野跑，但最終決定繼承父業當上職業足球員，並在16歲那年離開家鄉球會，轉投莫迪，現時效力曼城。

其前教練史坦斯利特（Erase Steenslid）接受西班牙《阿斯報》訪問時，更以「Cyborgoal（足球人造人）」來形容這位愛徒：「19歲的夏蘭特就像來自足球實驗室的設計產品。」史坦斯利特感歎，夏蘭特擁有得天獨厚的基因，在訓練中的反應非常好，在短短15個月內便增加了12公斤肌肉，簡直到了瘋狂程度。教練笑言，當時他們由零開始訓練夏蘭特的肌肉，而夏蘭特每一次去餐廳，總是坐在離自助餐最近的位置，每一碟食物都堆積如山。教練更透露了一段趣事：「我為他制定操練計劃，其中一項是打沙包……結果有一天，他竟然一拳將沙包打到一分為二。」

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「爆肌身材」來自大啖食牛心、牛肝？

夏蘭特在串流平台 Viaplay 的紀錄片《Haaland: The Big Decision》中，曾展示一大包從肉檔買入的牛肝和牛心臟，並揚言：「其他人不吃這些，但我關注的重點是好好照顧身體。我認為，最重要的是盡量進食來自本地的優質食物。」他對連鎖快餐店的食物更是嗤之以鼻：「人們常說食肉對身體不好，但那些肉來自哪裏？你在麥當勞吃的，還是正在那裏吃草的本地牛？」夏蘭特解釋，牛心臟和牛肝兩者皆是含有豐富維他命 B 以及鐵、磷、銅、鎂等礦物質的「超級食物」。然而，大部分西方國家都不習慣進食動物內臟，因此英國小報將夏蘭特的飲食習慣形容為「食人族（CANNIBAL）」或電影主角漢尼拔般的「冷血殺人魔式（Hannibal Lecter-style）」習慣。

每朝起床做一件事 飲過濾水極講究

除了食材極度講究，夏蘭特對於飲用水方面同樣要求嚴謹。他透露，自己飲用的水必須先通過一套複雜的過濾系統才會飲用：「我開始為飲用水稍作過濾，我認為這樣做對我的身體有很大益處。」此外，夏蘭特還分享了一個行之多年的獨特日常習慣：「每朝起床後我做的第一件事，是讓一些陽光照入眼睛，這對維持身體的生理時鐘很有幫助。」

戴防藍光眼鏡膠帶「封嘴」入睡

夏蘭特接受 YouTuber Logan Paul 專訪時坦言：「我認為睡眠是人生最重要的東西。」為了獲得最高質量的睡眠，他有一套極致的睡前儀式。他會在入睡前 3 小時戴上特製的防藍光眼鏡，藉此降低體內的壓力荷爾蒙並改善睡眠質素，同時亦會關掉家中所有的電子訊號。更瘋狂的是，為了確保睡眠時完全使用鼻腔呼吸，夏蘭特會在睡覺時用膠帶「封嘴」。這種常人難以想像的自律與對細節的極致追求，正是他能在世界盃賽場上化身為「無人能擋」入球機器的真正秘密。

資料來源：減重醫師 蕭捷健（獲授權轉載）、衞生署