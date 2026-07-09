世界盃2026｜唔止有實力仲有風度！英格蘭球星比寧咸賽後暖心舉動 因一句話為輪椅記者停步

世界盃2026｜世界盃賽場上，觸動人心的往往不只有球場上絕殺入球，還有球星在鎂光燈背後展現的人格魅力。在英格蘭代表隊以2:1擊敗剛果民主共和國後，年僅23歲皇家馬德里中場核心、三獅軍團超級巨星比寧咸（Jude Bellingham），用一個溫暖舉動感動無數網民。

「暖男」比寧咸賽後拒訪卻為一人停步 用行動支持輪椅記者

在該場激烈的世界盃賽事結束後，大批傳媒在球場的混合採訪區（Mixed Zone）守候，希望爭取機會訪問剛協助英格蘭險勝的功臣。當時，大部份球員都因為疲憊而「掂行掂過」，顯得有些疲憊的比寧咸最初亦嘗試避開兩旁蜂擁而至的記者，準備隨隊友直接登上隊巴。當他走到其中一個角落，記者奮力喊了一聲：「委內瑞拉！」，這位身價過億的球星突然停下了腳步。

促使比寧咸駐足停步的，是來自委內瑞拉的自由身記者古迪利斯（Manu Gutiérrez）。古迪利斯患有大腦麻痺症，日常必須依靠輪椅代步。在沒有大型傳媒機構的龐大資源支援下，他單人匹馬、克服重重身體局限來到世界盃現場。他每天堅持坐在輪椅上，在擁擠的混合採訪區內苦苦守候，只為了將第一手最真實的故事帶給家鄉觀眾。那份對足球與傳媒工作的純粹熱愛，早已超越身體殘障。古迪利斯隨即把握這寶貴的幾秒鐘，詢問比寧咸能否為他的家鄉委內瑞拉講幾句話。

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跨越地域為災民送祝福 球迷盛讚盡顯球星風骨

原來，委內瑞拉在剛過去的月底接連遭受兩次大地震，舉國上下正陷入災後重建的悲痛與困境之中。得知情況後，比寧咸沒有絲毫猶豫，隨即透過古迪利斯的鏡頭，向遠在地球另一端、正身處水深火熱中的災民送上真摯的慰問。他誠懇地面對鏡頭說道：「祝願所有委內瑞拉人民好運，為大家送上滿滿的愛。」這句簡單卻充滿力量的祝福，瞬間溫暖了無數災民的心。

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古迪利斯事後將這段珍貴片段上傳至社交網絡，隨即引來全球瘋傳。比寧咸的暖心舉動獲得了廣大球迷的鋪天蓋地讚賞。有網民看過片段後大讚這絕對是「偉大舉動」；亦有球迷留言表示：「這就是祖德（比寧咸）的頂級風度，令人欽佩。」更有支持者感嘆道：「一個人的真正品格，往往會在沒有人預料到的細節中展露無遺。」

倫敦同名車站改名延長保留

為了給英格蘭代表隊打氣，英國鐵路營運商 Thameslink 於7月5日出奇招，將位於倫敦 Lewisham 區的「Bellingham railway station」進行大改造，特意在原本的車站標誌前加上「Jude」，臨時變身為「Jude Bellingham station」。

這項致敬安排原本僅屬「一日限定」，但隨着英格蘭隨後以3:2 淘汰對手墨西哥，攻入兩球兼獲選全場最佳的比寧咸表現實在太過驚艷，大批興奮的球迷紛紛湧到社交平台，強烈要求鐵路公司保留新標誌。Thameslink 發言人隨後順應民意，宣布考慮到英格蘭的超卓賽果與比寧咸的星級表現，決定延長相關標誌的展示時間至周末，好讓球迷在周六晚英格蘭對挪威的8強大戰期間，仍能前往該站打卡朝聖。

資料來源：X@MANUSPORTSVE

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