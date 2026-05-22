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斷食也可吃東西？專家拆解「鯖魚斷食法」不捱餓也能代謝消脂

減肥運動
更新時間：22:00 2026-05-22 HKT
發佈時間：22:00 2026-05-22 HKT

提到「斷食」，不少人第一時間想到的是完全不吃東西。然而有專家指出，一種名為「鯖魚斷食」（或沙甸魚斷食）的代謝策略，讓大家在斷食期間仍然可以進食，而且效果可能比你想象中更好。雖然聽起來難以置信，但背後竟有科學根據？

鯖魚斷食/沙甸魚斷食是甚麼？3大營養優勢

家醫科醫生李思賢在個人網誌分享，鯖魚斷食/沙甸魚斷食是種有優勢代謝策略，做法非常簡單，大家只需遵守以下3大重點：

  • 連續幾天只吃罐頭鯖魚或沙甸魚，感到飢餓時就吃，不限制份量。
  • 同時可以飲用清水、無糖茶或黑咖啡。
  • 必須戒掉碳水化合物、糖及所有加工食品。

 

李醫生指出，鯖魚如此有效是因為擁有獨特的營養組合：高蛋白、高Omega-3脂肪酸、近乎零碳水化合物。

  • 低碳水：使胰島素水平下降，啟動身體燃燒脂肪模式，產生酮體，讓身體進入類似斷食的代謝狀態。
  • 高蛋白：提供必需氨基酸，有效防止肌肉流失（傳統完全斷食較易流失肌肉）。
  • Omega-3：具有抗發炎作用，可降低體內慢性發炎指標。

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真實案例：哈佛博士連續30日的沙甸魚實驗

畢業於哈佛醫學院的代謝研究博士Nick Norwitz在2025年進行了一項自我實驗：連續30日只吃沙丁魚，共吃了約1000隻。結果令人鼓舞：

  1. 體重減輕2.7公斤
  2. 體脂率下降至7%
  3. 肌肉幾乎沒有流失
  4. 血液檢驗顯示Omega-3指數極高
  5. 整天充滿能量，如常工作和訓練

原來Norwitz博士的身體成功啟動「代謝轉換激素」，進一步增強脂肪燃燒能力，這激素在傳統斷食中也會出現。而此案例亦說明了「鯖魚斷食/沙甸魚斷食」在改善身體代謝方面的潛力，但鯖魚斷食又有沒有限制呢？

鯖魚斷食存局限 難啟動抗老防癌的「細胞自噬」

傳統斷食能夠深度啟動「細胞自噬」——身體自動清理老化、損壞細胞的機制，有助抗老化、預防癌症。鯖魚斷食因為攝取了蛋白質，會一定程度抑制細胞自噬的深度。

李醫生解釋，若你的目標是深度細胞清理和最大化抗老化效果，傳統斷食更為理想；若你希望減少肌肉流失、改善代謝、降低發炎，同時又無法忍受完全空腹，鯖魚斷食是更友善、更易執行。

吃魚有高度飽足感

由於高蛋白、高脂肪加上酮體的產生，能有效抑制飢餓素。大部分人執行鯖魚斷食的第2天開始，飢餓感會明顯下降，難以過量食用。李醫生推薦，在選購罐頭時，可留意以下小貼士：

  • 選擇油漬或水漬、無添加糖的鯖魚或沙丁魚罐頭
  • 注意補充鹽分和鎂等電解質，以維持身體平衡

鯖魚斷食並非傳統斷食的替代品，而是為不同需求的人提供一個額外選項，讓你在減少肌肉流失、促進代謝、降低發炎的前提下，較輕鬆地執行斷食計劃。

 

資訊來源：家醫科醫生李思賢

延伸閱讀：魚類營養｜食鯖魚都可以補腦防心臟病中風 15種魚類DHA及EPA大比拼

 

 

 

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