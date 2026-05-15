50歲瑜伽女導師胸悶呼吸不順 揭患「胸椎錯位」元兇竟是電話掛頸 附3招紓緩動作

在日常生活中，最容易被忽略的，莫過於長時間維持同一姿勢對脊骨和肌肉的影響。無論是低頭滑手機、埋頭工作，還是久坐不動，都會對脊骨和肌肉造成持續壓力。專家提醒，每隔一段時間都應該起身活動一下，做一些簡單的伸展動作，幫助肌肉放鬆，同時減輕關節承受的壓力，預防各種脊骨問題出現。

瑜伽導師也出事！胸悶呼吸不順求診

好多運動本身都有拉筋同伸展效果，其中瑜伽就係其中一種深受歡迎、又相當有效的選擇。本港註冊脊醫王俊華向《星島頭條》分享一宗病例，一名五十多歲的瑜伽女導師，平日身手敏捷，對身體狀況十分了解，練習瑜伽多年從未出現大問題。但最近她在鍛煉過程中開始感到呼吸不順暢，甚至有胸悶感覺。

她清楚指出問題位置在頸部以下、腰部以上的胸椎段，背部及肋骨周邊肌肉變得特別繃緊，上半身活動範圍明顯減弱。她嘗試加強針對胸椎和背部的瑜伽式子，希望放鬆肌肉，結果不但沒有改善，反而一做某些動作就感到呼吸困難，胸口像被壓住。最終決定向脊醫求助。

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揭胸椎功能障礙：胸椎第一至四節

王俊華醫生為她進行詳細檢查，發現胸椎第一至第四節出現功能障礙，同時頸椎前凸弧度減少，導致上半身一連串肌肉代償性拉緊，肋骨活動受限，直接影響呼吸深度與順暢度。

脊骨神經科治療方面，王醫生先使用超聲波消炎、紓緩繃緊痠痛，再配合手法矯正關節位置，逐步恢復胸椎和頸椎的正常排列與活動度。經過幾次治療後，頸痛與背痛明顯減輕，但整體康復速度比預期中慢。

手機掛頸成隱形殺手

一次覆診時，王醫生留意到女導師為方便，長期習慣將電話掛在頸上，已成為日常生活的一部分。智能電話螢幕大、機身有一定重量，長期掛頸等於不斷為頸椎和胸椎增加額外壓力，容易令脊骨排列失衡，肌肉持續繃緊。這個隱藏習慣，正正拖慢康復進度。

經王醫生提醒後，她改掉掛頸的壞習慣，康復速度明顯加快，頸部和背部不適繼續改善，呼吸亦回復順暢。王醫生指出，小習慣決定大健康，及早留意和調整，脊骨自然少煩惱。

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瑜伽導師教3招動作 強化背肌改善呼吸

瑜伽療癒導師黎樂欣（Zora）建議，平日可加強伸展頸椎、強化背肌，以下3個動作有助改善上半身繃緊及呼吸不順：

動作1：頸部伸展（斜方肌伸展）

盤坐地上，腰骨挺直，頭頸和脊椎形成一條直線。 吸氣拉長脊骨，呼氣時頭向右側低下，面部朝地。 右手輕放頭後，從上至下輕微按壓，力度不需太大，輕微就可以。 保持三至五個呼吸，會感覺左邊頸及斜方肌有伸展。 換邊重複。若坐地上困難，可改坐在椅子上進行。

動作2：站立前彎伸展上背（動作3前的熱身動作）

站好，腳踭、盆骨與肩膊成一直線，雙手伸直扶著椅背。 深吸氣，呼氣時將胸口向地下方向輕輕按下，上手臂輕微內旋。 感覺上背、肩胛骨及肩部均有伸展，同時腿部也有伸展。 保持三至五個深長呼吸，然後吸氣拱背慢慢回正。

動作3：扶椅深蹲配合上背伸展（鍛鍊腿、臀及背肌力量）

坐在椅上，雙手扶住座椅，腳板踩實地面。 吸氣時慢慢將盆骨升起離開座椅，整個下半身輕微前衝。 呼氣時手肘彎曲，重心向下，大腿保持力量，臀部向地面方向下沉（不要真正坐下）。 吸氣時坐回椅子，呼氣時重複向下動作。重複做10次為一組。

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