運動時憋氣恐頭暈昏厥 專家拆解「瓦氏動作」風險 附正確呼吸法則

近年健身風氣盛行，不少人會到健身室進行重量訓練，或在家跟著影片鍛鍊核心肌群。然而，在專注發力的同時，許多人都忽略了一個關鍵細節——呼吸。大家或許曾在用力推舉、深蹲或仰臥起坐時，不自覺地「憋住一口氣」。這個動作在醫學上稱為「瓦氏動作」（Valsalva maneuver），若運用不當，可能對身體造成潛在風險，物理治療師鍾惠文博士為大家一一拆解。

瓦氏動作是甚麼？

鍾博士解釋，瓦氏動作是指在閉氣狀態下用力，使胸腔與腹腔內壓力急劇上升的動作。「簡單來說，就是憋氣用力」；閉上嘴巴與鼻子、收緊腹部肌肉出力時，體內壓力會突然增加，影響血液回流與血壓變化。

在專業運動領域，部分舉重選手也會短暫使用此技巧來穩定核心。然而，對一般市民而言，若在不知情或控制不當的情況下頻繁使用，便可能增加健康風險。

為何憋氣會有危險？

當胸腔內壓力突然上升時，靜脈回流心臟的血液會暫時減少，隨之而來的是血壓的劇烈波動。有些人會出現頭暈、眼前發黑，甚至短暫昏厥的情況。對於本身患有高血壓、心臟病或腦血管疾病的人而言，更可能提高中風或心律不整的風險。

為何憋氣會有危險？

此外，長時間憋氣亦會增加腹腔壓力，可能加劇腹股溝疝氣、痔瘡或骨盆底肌肉受損等問題。對中老年人而言，這些影響更不容忽視。

為何健身時特別容易出現？

當我們進行重量訓練，如硬舉、深蹲或推舉時，身體自然會想透過收緊核心來穩定軀幹。很多人便在「最出力的一刻」不自覺屏住呼吸。尤其當教練強調「用力撐住」時，初學者更容易將「穩定核心」誤解為「憋氣用力」。

其實，穩定核心並不等於停止呼吸。正確的方式應該是配合動作節奏調整呼吸，而非完全閉氣。

運動時如何安全呼吸？3步正確進行鈴壺訓練

鍾博士提醒，一般原則是：「出力時呼氣，放鬆時吸氣。」以深蹲及推舉動作為例：

深蹲：

下蹲時（較輕鬆階段）慢慢吸氣；

站起來發力時穩定吐氣。

推舉動作：

推起重量時吐氣；

放回時吸氣。

對於初學者而言，可刻意放慢動作節奏，同時在心中默數呼吸拍子，例如「一、二吸氣；三、四吐氣」，幫助建立呼吸習慣。此外，不應為了追求重量而勉強憋氣完成動作。若出現頭暈、耳鳴、胸悶等情況，應立即停止運動並休息。

鍾博士以鈴壺訓練為例子：

鈴壺訓練｜動作1：在準備舉鈴壺訓練時 ，下蹲時吸氣並收緊核心肌群。（圖片由鍾惠文博士提供）

鈴壺訓練｜動作2：發力站起時，穩定吐氣。（圖片由鍾惠文博士提供）

鈴壺訓練｜動作3：完全站起，完成吐氣，然後開始吸氣，開始慢慢下蹲。重複上述步驟。（圖片由鍾惠文博士提供）

鈴壺訓練｜動作1：在準備舉鈴壺訓練時 ，下蹲時吸氣並收緊核心肌群。

鈴壺訓練｜動作2：發力站起時，穩定吐氣。

鈴壺訓練｜動作3：完全站起，完成吐氣，然後開始吸氣，開始慢慢下蹲。重複上述步驟。

甚麼情況下可以使用？

值得一提的是，瓦氏動作並非絕對禁忌。在專業舉重或高強度力量訓練中，經訓練的運動員可能在極短時間內運用此技巧來增加腹壓、穩定脊椎。但這應在專業指導及健康評估下進行，並非一般健身人士日常必須使用的方法。

呼吸，是最基本卻最重要的動作。運動強調姿勢、重量與次數，卻常忽略呼吸這個基本元素。事實上，呼吸不只是供氧，更是調節血壓與保護身體的重要機制。

健身並非拼命用力，而是長期與身體合作的過程。下一次當你準備舉起重量時，不妨先問問自己：「我有在呼吸嗎？」別讓一口氣，成為健康的隱形風險。

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