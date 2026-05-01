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日本研究：下廚能預防失智症！購買食材、控制火候過程等同「大腦做Gym」

減肥運動
更新時間：11:35 2026-05-01 HKT
發佈時間：11:35 2026-05-01 HKT

在香港，不論是茶餐廳還是外送平台都極為方便，使都市人逐漸遠離廚房。原來下廚的意義遠不止於吃得健康！日本一項最新研究發現，每週只需下廚一次，便能顯著降低患上失智症（認知障礙症）的風險，對於平日鮮少做菜的人士而言，其保護效果更驚人！

研究：下廚降低失智風險降30%

由日本東京醫科齒科大學與千葉大學團隊共同進行的研究，發表於《Journal of Epidemiology & Community Health》期刊。研究指出，每週至少下廚一次的長者，罹患失智症的風險可降低達30%。對於那些烹飪經驗較少的長者而言，風險降幅甚至高達70%。

同場加映：百歲老人長壽飲食大公開！研究證常吃蛋白質死亡風險降25% 吃甚麼更可降血壓？

失智風險男性長者降23% 女性降27%

該研究對10,978名65歲以上的長者進行了長達6年的追蹤。研究人員透過問卷調查受試者每周煮飯的頻率，以及其烹飪能力（包括從水果到處理複雜燉菜等技能）。結果顯示，每周至少自煮一次的男性長者，失智風險降低了23%；女性則降低了27%。這證實了透過持續「動腦與動手」，能有效延緩認知退化。

研究：下廚降低失智風險降30%
研究：下廚降低失智風險降30%

本質如同幫大腦做Gym

神經科醫師鄭淳予指出，自煮其實是訓練大腦的絕佳時機。從「規劃菜單」決定食材，到「購買食材」時的記憶與抉擇，再到烹調時需要「控制火候與時間」以同時處理多項工序，這些行為都在全方位鍛鍊大腦。這是一項結合了記憶力、專注力與手眼協調的綜合訓練。除了保護大腦，自煮亦能確保飲食健康，減少攝取加工食品，對腸道與腦部健康均有裨益。鄭醫師提醒大眾，切勿輕視生活中看似簡單的瑣事。除了下廚，整理家務或與朋友社交聊天，本質上都是大腦的「日常健身」。在依賴外賣的快節奏生活中，偶爾回歸廚房，或許是成本最低且最有效的抗衰老良藥。

資料來源：《Journal of Epidemiology & Community Health

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