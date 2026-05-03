Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瞓住都可以瘦腰！日本爆紅「零汗消脂法」每日練10分鐘腰圍激減5cm

減肥運動
更新時間：19:01 2026-05-03 HKT
發佈時間：19:01 2026-05-03 HKT

上班族每天朝九晚五工作，下班已經很累沒有時間做運動。有健身YouTube頻道分享一套「零汗消脂法」，每天只需10分鐘，不流汗就能有效瘦腰圍、改善便秘與水腫問題，而且在家都能做，十分方便，特別適合更前後期代謝下降的女性以及膝蓋不適、無法進行跑跳的人。

每日練10分鐘腰圍減5cm！ 日本爆紅「零汗消脂法」

日本健身YouTube頻道「Muscle Watching」拍攝了一系列更年期女性的塑身運動，其中一個「更年期躺瘦法」，特別針對代謝下降、腹部脂肪容易堆積的更年期女性設計。每日只需10分鐘，腰圍成功減5厘米。這套方法的核心並非複雜的動作，而是呼吸節奏。只要呼吸配合核心用力，躺著也能燃脂。

同場加映：拉筋越痛越有效？專家拆解拉筋2大迷思 必學1招椅子操無痛伸展

頻道指，透過鼻子吸氣、嘴巴吐氣，在吐氣時帶動核心出力、吸氣時回到原位，能自然喚醒深層核心與骨盆周圍肌群。這種慢節奏運動對於代謝下降、脂肪容易堆積在腹部的人特別有用，可配合以下４個訓練動作：

４個「零汗消脂法」訓練動作

  1. 臀橋訓練：平躺後雙腳踩地，呼氣時慢慢抬起臀部，吸氣再緩慢放下，過程中夾緊臀部、避免用腰出力。這個動作能刺激臀部與大腿後側肌群，促進下半身循環，對久坐族與水腫問題特別有幫助。
  2. 抬腿核心訓練：呼氣時將雙腿慢慢抬起成90度，保持身體不動，腿部左右擺動，全程維持核心出力。這個動作能精準刺激下腹與深層核心，對改善小腹凸出特別有效，同時促進腸道蠕動，緩解便秘問題。
  3. 單腳臀橋＋開腿訓練：進階動作可加入單腳臀橋，加強臀部與腿部穩定度；開腿動作則針對大腿內側，透過呼氣出力回收，改善內側肌肉鬆弛的問題。
  4. 觸踝式核心運動：平躺、雙腳踩地，打開至膊頭寬度，保持腹部收緊，腿部左右擺動。這動作能針對側腹線條，幫助腰部更立體。

同場加映：經常寒背恐壓迫脊椎！專家教2招伸展動作改善 每日做4分鐘有效｜附詳細步驟

「零汗消脂法」的４個訓練動作全程可在瑜珈墊或床上完成，這套方法特別適合以下幾種人：

  • 更年期前後，代謝下降的女性
  • 膝蓋不適、無法進行跑跳運動者
  • 久坐辦公、下半身水腫者
  • 產後腹部鬆弛的媽媽

資料來源：YouTube頻道「Muscle Watching」

延伸閱讀：增肌減脂居家運動推介！超慢跑3大秘訣護腰又護膝 3招彈力帶訓練提升肌力

3大秘訣

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
2小時前
青衣婆婆揸住碌竹採「五月雪」 伯伯持膠袋接應 網民識貨指木棉絮好實用｜Juicy叮
青衣婆婆揸住碌竹採「五月雪」 伯伯持膠袋接應 網民識貨指木棉絮好實用｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
生活百科
10小時前
趙雅芝神級基因強大 餅印孫女圓眼高鼻複製「最美馮程程」 與嫲嫲同框對鏡頭做俏皮舉動
趙雅芝神級基因強大 餅印孫女圓眼高鼻複製「最美馮程程」 與嫲嫲同框對鏡頭做俏皮舉動
影視圈
11小時前
梁醒波長子梁乃業離世 網傳八和會館公告：沉痛悼念 未隨姊妹入行 赴英留學成為醫生
梁醒波長子梁乃業離世 網傳八和會館公告：沉痛悼念 未隨姊妹入行 赴英留學成為醫生
影視圈
2小時前
「東張女神」鄧凱文首回應「曾志偉胯下風波」：忘我境界累事 憾事件被放大承諾注意舉止
01:14
「東張女神」鄧凱文首回應「曾志偉胯下風波」：忘我境界累事 憾事件被放大承諾注意舉止
影視圈
5小時前
01:20
天氣︱天文台：與冷鋒相關雷雨區料未來一兩小時逐漸靠近本港
社會
30分鐘前
啟德海濱湧「藍眼淚」 浪漫奇觀暗藏生態危機 網民驚爆本港兩大海邊同告失守｜Juicy叮
00:16
啟德海濱湧「藍眼淚」 浪漫奇觀暗藏生態危機 網民驚爆本港兩大海邊同告失守｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
五一黃金周︱小紅書發帖「海膽自由」 遊客疑西貢違法捕捉 網民斥破壞生態：當海鮮放題？
01:29
五一黃金周︱小紅書發帖「海膽自由」 遊客疑西貢浮潛捕捉 網民斥破壞生態：當海鮮放題？
社會
4小時前