打工仔無1.4萬買貴椅？專家教3動作救腰頸：姿勢與習慣最重要

立法會議員江旻憓被揭花費1.4萬元購入一張挪威名椅，引起全城熱話。據知，該人體工學動態座椅以仿馬鞍設計聞名、可助呼吸及血液循環，絕對是打工仔的「Dream Chair」！然而，並非人人有能力負擔昂貴名椅。專家指，預防辦公室痛症的關鍵是正確姿勢、動態工作習慣及針對性的伸展運動。即使坐普通椅子，只要掌握以下方法，同樣能保護頸椎腰椎。

辦公室工作易致腰背痛 3大因素誘發痛症

物理治療師程鈞筵博士曾向《星島頭條》分享了在辦公室工作時常見的頸椎或腰椎椎間盤突出而導致的疼痛、預防方法等，解說不良姿勢如何影響身體健康及可能引發的問題，以及可採取的動作來改善與緩解肌肉疲勞。以下是一些常見的不良姿勢：

【同場加映】辦公室工作易致腰背痛 專家教3大伸展動作紓緩 做數分鐘即有效！

1. 長期姿勢不良

頸椎：長時間低頭使用電腦或手機，頸椎前傾增加椎間盤壓力，導致纖維環破損風險增加。

腰椎：久坐駝背使腰椎後凸，促使椎間盤向後突出，壓迫神經根。

2. 長期缺乏活動

辦公室缺乏活動導致脊椎周邊肌肉萎縮、椎間盤失去承托力

血液循環差，加速椎間盤脫水

3. 重複性動作壓力

頻繁轉身取物、搬運文件等動作，若姿勢不正確（如扭腰搬重物），可能加重對椎間盤的壓力

3大伸展動作紓緩 在辦公室也可做

1. 「神經滑動術」緩解麻痹

步驟（上肢）：坐直後將手臂伸直，掌心朝前，手指朝後，頭部緩慢轉向對側，直到感覺輕微拉扯，維持10秒後放鬆，重複5次。

作用：改善頸神經根滑動性，減輕神經的張力。

神經滑動術：坐直後將手臂伸直，掌心朝前，手指朝後，頭部緩慢轉向對側。（物理治療師程鈞筵提供）

2. 「骨盆時鐘」放鬆腰椎

步驟：站姿下想像骨盆為時鐘，緩慢前後左右傾斜（如12點→6點→3點→9點方向），每個位置停留3秒，重複5圈。

作用：活化腰椎周邊肌肉，促進椎間隙營養交換。

「骨盆時鐘」放鬆腰椎：站姿下想像骨盆為時鐘，緩慢把骨盤前後左右傾斜（如12點→6點→3點→9點方向），每個位置停留3秒，重複5圈。（物理治療師程鈞筵提供）

3. 「腰椎減壓微運動」

步驟：坐直後雙手抓住椅緣，輕輕將身體向上拉提（臀部微離椅面），維持5秒後放鬆，重複10次。

作用：短暫釋放椎間盤壓力，促進脊椎間隙血液循環。

腰椎減壓微運動：坐直後雙手抓住椅緣。（物理治療師程鈞筵提供）

腰椎減壓微運動：輕輕將身體向上拉提（臀部微離椅面），維持5秒後放鬆，重複10次。（物理治療師程鈞筵提供）

如何確保工作姿勢正確？

要改善辦公室工作中的脊椎健康問題，正確的坐姿和站姿至關重要。以下是正確姿勢的幾個標準：

1. 維持脊椎中立姿勢

頸椎：螢幕調整至視線水平，避免低頭；使用手機支架減少頸部前傾。

腰椎：選擇具腰部支撐的椅子，必要時加裝腰靠，保持腰椎自然前凸曲線。

2. 動態工作模式

每30分鐘起身活動，進行「貓駝式伸展」（手撐桌緣，交替拱背與塌腰），鬆解脊椎壓力。

3. 強化脊椎穩定肌群

頸椎：每日練習「收下巴運動」（坐直後水平內縮下巴，維持5秒，重複10次），強化深層頸肌。

腰椎：練習「鳥狗式」（四足跪姿，對側手腳伸直維持10秒），增強核心與背部肌群。

4. 避免脊椎過度負荷

搬運重物時採用「推」而非「拉」的動作，減少腰椎扭轉；使用升降桌減少久坐時間。

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透過以上方法，毋須坐即貴座椅也有望減輕職場上的頸椎或腰椎健康問題。

資料來源：物理治療師程鈞筵博士

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