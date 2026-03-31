低卡低脂就安心吃？營養師揭3種最差「減肥零食」揀錯乳酪恐令人食慾暴增餓更快

為了減肥、擺脫身上贅肉，努力減少食量、戒甜品，但意志力卻難敵食慾，經常忍不到口？有營養師提醒，一些標榜低脂、低卡路里的「減肥零食」，可能正是飲食控制破功的原因，非但無助減重，反而引發更強烈的食慾，甚至導致體重反彈、血糖上升。減肥期間想吃零食有甚麼挑選原則？

低卡低脂就安心吃？營養師揭3種最差「減肥零食」恐令人食慾暴增

根據英媒《The Sun》報道，英國註冊營養師Clarissa Lenherr指出，真正健康的零食有助穩定血糖、補充營養，並預防正餐時暴飲暴食。但市面上許多「偽健康」零食，本質上是「超加工食品」，營養價值極低。這些零食味道極具誘惑性，會不斷向大腦發出「想繼續食」的訊號。最致命的問題是，相比從不偽裝成健康食品的甜品糕點，這類零食卻給人「食得健康」的心理安慰，反而導致人們可能不自覺地攝取更多，對減肥造成反效果。Lenherr提出3款最常見卻最差的「減肥零食」選擇，拆解箇中真相。

1. 脫脂/低脂乳酪 (Fat-Free Yoghurt)

這些「減肥乳酪」常被營銷為「低卡甜品」、「零罪惡感」，並模仿芝士蛋糕、香蕉拖肥批等甜品口味。它們雖然熱量低，但營養價值同樣極低。為了營造濃郁口感，廠商在抽走有益的天然脂肪後，往往會加入大量人造甜味劑，例如三氯半乳蔗糖、阿斯巴甜，以及乳化劑、穩定劑等添加劑。

健康脂肪與蛋白質能減慢消化，延長飽腹感。但低脂乳酪缺乏這種營養，容易令人很快又覺得飢餓。另外，有研究顯示，人造甜味劑會擾亂人體的食慾調節機制。當味蕾嚐到甜味，身體卻沒有獲得相應能量時，便會驅使進食更多，因此很多人「食完一杯低脂乳酪後，仍忍不住再食一排朱古力」。

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更諷刺的是，天然的全脂希臘乳酪或克菲爾是極佳的腸道保健品，但這些超加工的「減肥乳酪」卻會損害腸道健康。近年研究指出，超加工食品中的添加劑會破壞腸道菌群，引發炎症、腹脹及血糖失衡，令減重難上加難。

建議代替品：無額外添加糖的全脂希臘乳酪，可配搭少量水果或蜜糖增加甜味。

2. 穀物脆脆（Granola）

穀物脆脆經常被標榜為「純淨」、「天然」、「高纖維」的健康早餐或乳酪配料。但真相是，市面上大部分產品的含糖量都與甜品不相上下。建議食用份量約為45g的，其含糖量已可能與一條朱古力相當。更何況，大部分人實際進食的份量，往往是建議的2-3倍。以為是「健康早餐」，熱量卻輕易飆升至400kcal。再者，大量糖分也會令血糖水平大幅波動，觸發更強烈的飢餓感及進食慾望。

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穀物脆脆通常還有蛋白質含量偏低的缺點，無法提供持久的飽腹感。因此，如果要購買現成產品，應選擇堅果和種子含量較高、而非乾果含量高的款式。自製Granola是控制糖分的最佳方法，但仍需注意食用份量。

建議代替品： 燕麥片、堅果，或高蛋白質的穀物早餐。

3. 米餅（Rice Cakes）

米餅熱量低，亦非高度加工，看似健康無害，但其實是其中一種最容易被忽略的「減肥破壞者」。但因為完全是碳水化合物，營養單一，因此升糖指數極高，導致血糖波動，從而引發強烈的食慾。米餅幾乎不含纖維或蛋白質，營養價值極低。由於快速消化，也無法帶來滿足感，導致減肥人士往往需要吃下大量米餅，或者在吃完後不久，又需尋找其他零食充飢。

建議代替品： 蘋果切片配希臘乳酪或茅屋芝士。

挑選「減肥零食」3大原則

Lenherr提出了挑選零食的黃金法則：需時咀嚼、高蛋白質、高纖維，因為它們更能帶來滿足感。選擇雞蛋、芝士、堅果、扁豆、水果或鷹嘴豆泥等零食，遠比選擇加工零食為佳。它們能為身體提供所需營養，並有效維持飽腹感，直至下一正餐。

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