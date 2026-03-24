幸福肥是真的！研究揭同居越久越易增磅女生風險更高！情侶一起減肥瘦更快？

熱戀中的人，似乎比單身時更容易胖。坊間常說戀愛中的人會出現「幸福肥」，原來這不是玩笑，而是有真憑實據的科學現象！美國北卡羅來納大學（UNC）一項大型追蹤研究證實，步入同居或婚姻關係後，體重確實會出現顯著上升，其中女性的肥胖風險更可激增高達63%。箇中原因到底是甚麼？如何避免雙雙增磅？

研究揭同居5年或以內未婚女性肥胖風險增63%

根據《National Library of Medicine》，北卡羅來納大學針對近8,000名參與者進行了長達數年的追蹤分析。他們使用了來自美國青少年健康縱向研究（NLSAA）的2組數據集：

6949名美國青少年的追蹤數據，直至成年。 1293對戀愛、同居和已婚伴侶，包括體格測量數據。

研究分析伴侶同居時長與肥胖風險之間的關係。透過預測肥胖、中高強度體力活動和使用電子螢幕時間的一致性，並根據戀愛關係和與伴侶同居的時間長短進行分析。結果如下：

女性同居時間越長越易持續增磅

數據顯示，從單身或拍拖階段轉變為同居或已婚狀態後，肥胖的機率會大幅飆升，結婚人士變得肥胖的機率是僅處於約會階段人士的2倍。研究更發現了男女發胖的危險期有所差異：

女性在與伴侶同居1年後，肥胖風險便開始顯著增加，同居5年或以內的未婚女性肥胖風險更激增63%，且同居時間越長越易持續增磅。

男性的體重暴升期，則主要集中在同居後的第1-2年之間。

共同生活隱藏的致胖陷阱

研究指，相愛會讓人變胖的關鍵在於共享生活環境。數據顯示，當2人同居達2年或以上，雙方的生活習慣會互相影響，無論是變胖的機率、缺乏中高強度運動的習慣，還是看電視等久坐的時間，兩人都會變得極為相似。

專家解釋，步入穩定關係後，進餐時間往往變得更具儀式感，不知不覺間攝取了更多熱量。加上婚後或同居後，2人一起窩在沙發上看電視的靜態時光，漸漸取代了單身時的運動習慣，活動量大減，成為發胖的元兇。與伴侶共同生活時間較長的人更容易發生肥胖，這表明共同的家庭環境因素可能導致肥胖的變化。哈佛大學與弗雷明漢心臟研究也有類似的結論：若伴侶其中一方變胖，另一方發生肥胖的機率將提升37%。這種鏡像效應在同居後尤為明顯。

不過，不要因此把同居當成變胖的藉口，伴侶也可以是彼此最好的減肥「神隊友」。有研究證實了減肥的「漣漪效應」，若同住的伴侶一起實行減肥計畫，共同調整飲食與運動習慣，12周內平均可減重4.7kg，效果是一個人默默努力的1.38倍；即使是未刻意減重的伴侶，也會跟著對方變瘦，體重平均減輕2kg。

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