杜拜朱古力麻糬超邪惡 一粒等於一碗楊枝甘露 營養師分享減負擔吃法

上年因為杜拜朱古力，讓開心果甜品熱潮席捲全港。不過，一眾開心果露、開心果班戟等都不及外皮煙韌、內餡香脆的杜拜朱古力麻糬受歡迎。但這小小一顆麻糬邪惡程度爆表。「Nutri Life」註冊營養師李珮璇（Wendy）接受《星島頭條》訪問，分享如何減低負擔享受這種一口美食。

杜拜朱古力麻糬超邪惡 一粒等於一碗楊枝甘露

韓國不少食店和品牌都加入了杜拜朱古力麻糬戰團，紛紛推出自家的產品。李珮璇表示，每間的杜拜朱古力麻糬大小不同，她以當中兩款為例子，解構這款人氣甜品的營養到底有多可怕。她首先是烘焙店「Golden Brown」推出的杜拜朱古力麻糬，每件60克的熱量就有365kcal、脂肪22g、糖16g；另一款來自便利店GS25 自家品牌的產品，份量少一點，每件為50克，熱量也有258kcal、脂肪16.6g、糖13.7g。

李珮璇列出兩款韓國杜拜朱古力麻糬的營養標籤，其中「Golden Brown」推出的產品，每件60克，熱量365kcal、脂肪22g、糖16g。

另一款來自便利店GS25 自家品牌的產品，份量少一點，每件為50克，熱量也有258kcal、脂肪16.6g、糖13.7g。

如果換算一下，16g糖即相當於3.5粒方糖，其實相當高糖，而365kcal更是接近2碗白飯的卡路里。即使是稍小顆的那款，258kcal的熱量已經比起一碗楊枝甘露更高，而楊枝甘露在一眾中式糖水中算得上是「肥」的等級。由此可見，如果吃更大顆的杜拜朱古力麻糬，邪惡程度就更高。

李珮璇提醒，如果當成晚餐後甜品吃一整顆，容易血糖飆升，也是致肥陷阱。經常吃高糖食物除了影響血糖控制，亦會令皮膚質素變差。因此一天裡最多只能吃一粒，每星期吃不多於3次。如果能夠跟與朋友分享，一人品嚐半粒就最理想。

