減肥多飲暖水瘦更快！研究證體重減輕多5倍 專家教路5個時間飲水最有效加速燒脂

更新時間：08:00 2026-02-28 HKT
發佈時間：08:00 2026-02-28 HKT

對著生病的人說「飲多杯暖水」看似敷衍，但科學證明，飲暖水真的比較有益。有研究發現，減肥人士餐後喝一杯溫熱清水，可以減輕多5倍體重。喝水能夠促進新陳代謝、抑制食慾，令減肥修行事當功倍。甚麼時候飲、飲多少最有效？

飲暖水能夠幫助瘦身原來已有科學驗證？2023年發表在國際期刊《Biomedicine》上的一項研究報告，研究人員將50名超重成年人分成2組，一組在每頓飯後飲用200-250ml溫水，另一組則是飲用同樣份量的室溫水。

結果3個月後，飲用溫水組別的減重成果遠遠高於室溫水組別。「溫水組」參加者平均體重從76.29kg，顯著下降2.92kg，至73.37kg，BMI也明顯降低；至於「室溫水組」平均只減輕了0.56kg。研究證明了在餐後飲用暖水有助於減肥且無顯著副作用，這可能與溫水能緩解食道的壓力，促進消化道的舒張與蠕動有關。

多飲水加速燒脂5大機制

多飲水對身體好是常識。即使不飲暖水，平日多喝水的人也會比不愛飲水的人，減肥時更加順利。內媒《人民日報健康客戶端》統整了多位醫生和專家的意見，解構飲水對提升減肥效果的5大機制。

1. 抑制食慾

飲水有天然的「食慾抑制器」的作用。大腦有時候會混淆「渴」和「餓」的訊號，還未到該吃飯的時候卻出現突如其來的饑餓感，很可能只是因為身體缺水而發出警報。先喝杯水，這種饑餓感很可能就會自然消失。

2. 減少熱量攝取

除了餐後飲水可以促進減肥，在飯前喝水也有助減少熱量攝取，對於控制體重都有幫助。有研究發現，在低熱量飲食的基礎上，三餐前20分鐘先喝500ml清水，持續12周可以多瘦了約2kg。

3. 替代含糖飲品

研究顯示，不用刻意挨餓，不改變正常飲食的情況下，只要把日常的可樂、奶茶、果汁等含糖飲品換成清水，持續6個月，BM平均下降0.31。改飲其他無糖飲品也有同樣的效果。

4. 新陳代謝的推動器

人體的一切化學反應，包括脂肪的分解和代謝，都離不開水分子的參與。因此身體水分充足，才能確保分解脂肪的效率，並將其轉化為能量為身體所用。相反如果缺水，脂肪代謝的速度自然會減慢。

5. 提升運動表現

身體哪怕只是輕微脫水，體能也會大幅下降、疲勞感急升、注意力不集中，影響運動表現。充足的水分能維持電解質平衡、潤滑關節、幫助調節體溫，身體才有力氣和耐力完成訓練，燃燒更多卡路里。

專家教路5個時間飲水最有效加速燒脂

專家建議把喝水當成習慣，而不是為解渴才飲。這個小改變，比起任何減肥方法更輕鬆，卻可能是有效果。如果不是太熱或太乾燥的日子，一般低活動水平的成年男性每天的建議飲水量為1500-1700ml，女性則為1500ml。如果運動量大、出汗多，或者天氣炎熱，就需要在此基礎上額外補充。飲清水固然最好，或沖泡很淡的茶也不錯，低不宜用其他飲品代替清水。至於水溫應在10-40℃，飲超過65℃的熱水會增加患上食管癌的風險。

  1. 清晨起床後：喝一杯溫水，補充夜間流失的水分，喚醒新陳代謝。
  2. 餐前30分鐘：喝300-500ml清水增加飽腹感，有效控制食量。
  3. 運動：運動前1小時先補充500ml水分；過程中少量多次補水；運動後大量補充以彌補流失的水分。
  4. 饑餓時：先喝一杯水，等待10分鐘，視乎饑餓感有否消失再進食。
  5. 疲勞時：有可能是身體脫水，先喝一杯溫水能有效紓緩疲勞。

