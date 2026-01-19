渣馬2026｜70歲周潤發率明星團完成賽事 必學3大養生祕訣 如何慢跑鬆開腰背？

渣打馬拉松2026昨日（18日）舉行，70歲周潤發今年挑戰10公里賽，更偕同一眾藝人鮑起靜、鄭則仕、黃翠如、蕭正楠等組隊參賽，發哥最終以2小時23秒完成賽事，賽後更精神奕奕地分享秘訣「唔好跑得快，最緊要慢」。發哥身材「Fit爆」又健康，當中的秘訣在於多年來堅持行山、慢跑及飲食控制。

渣馬2026｜70歲周潤發率明星團完成賽事 必學3大養生祕訣

周潤發在渣馬賽後滿面笑容地受訪，透露今年轉跑10公里，是為了陪伴年屆80歲的影后鮑起靜（鮑姐）。周潤發笑言：「這是送給她最大的禮物，我們陪老師跑。我們幾個加起來幾百歲了，鮑姐姐和我跑了6年。」對於賽道，周潤發形容「有風有太陽，很涼很舒服」，並分享輕鬆完成的竅門：「一難就跑慢點，看到斜路就不要跑，改為步行。」

周潤發強調參賽不重成績，「不要跑得快，最緊要慢」，只求開心完成及與沿途觀眾互動：「馬拉松最重要是完成，今天開心到不得了！」發哥的「Fit爆」身形就當然非一日練成，當中的秘訣在於以下3要點：

周潤發養生｜每日行山2小時

發哥不時在香港各大行山熱點被市民「捕獲」，原來行山的起因是他自2014年拍畢電影《大鬧天宮》時，受郭富城啟發開始積極運動，身高182cm的他曾體重逾80kg，為減肥而培養出行山習慣。

據知，發哥最常於大帽山郊野公園出沒，每早8點左右行山，上山及下山共約兩小時；持續行山令他身材愈見結實，精神飽滿；而大帽山茶水亭老闆「連姐」因發哥常於巴士站附近出沒，數年間與其合照超過十次，足見發哥行山習慣之規律。

周潤發養生｜慢跑用鼻呼吸、膝微曲

發哥曾於節目《爆谷一周》分享，剛開始跑步的原因是他以前拍攝時有很多傷患，即使看了醫生無法根治，直言最後靠跑步解決了。發哥提到自己有寒背，「因為我的腰沒辦法挺直，有病啊，那個叫『駱駝病』，駝峰。」而跑步更助他慢慢鬆開腰背，腰骨挺直不少。發哥更分享慢跑要訣：

膝蓋微曲 手部小幅度擺動 只用鼻呼吸、不用口呼吸 保持慢速、切忌貪快

他強調運動貴在堅持：「就算在家一邊看電視一邊原地踏步都可以。」建議每日跑步20至30分鐘，融入日常生活。

周潤發養生｜1日1餐飯 嚴格控制飲食

發哥在2023年出席電影節活動時，曾透露自己患有糖尿病，因此對飲食極其節制「我現在有糖尿病，所以有時候只吃一頓飯。」主食以蔬菜和魚類為主，嚴格控制澱粉攝取。

早年，發哥曾透露瘦身時，每日只吃半碗飯，再搭配運動每日步行90分鐘，10個月內健康減重13.6kg。而偶爾也有市民在食肆「野生捕獲」發哥買酥皮蛋撻、「兩餸飯」菜心、蒸肉餅等，可見即使發哥少吃飯、卻並非完全嚴格戒口。

