減肥也可吃零食？醫生推薦5大健康堅果 搭配2飲品更增飽肚感！

減肥期間想吃零食，又擔心熱量超標？有醫生特別推薦5種健康堅果，適合在減肥期間時適量攝取，既能滿足口腹之慾，又能補充多種營養。其中，若在食用堅果時搭配2種飲品，更能提升飽足感。

堅果3大好處 增飽足感/穩血糖

皮膚科醫生沈宜萱在好日子診所Facebook專頁發文指，許多人剛開始減肥時，看到堅果就會聯想到高油脂、高熱量，因而猶豫是否適合攝取。其實，減肥並非完全不能攝取油脂，而是要選擇好油，並減少壞油與加工食品的攝取。因此，只要掌握堅果的份量與進食時機，不僅能作為嘴饞時的零食，更能提供身體所需的好油脂，幫助維持代謝、增加飽足感。堅果富含的不飽和脂肪酸Omega-9和Omega-3，可為對身體帶來以下3大益處：

堅果好處｜1.提升飽足感，減少暴食

堅果含有豐富的膳食纖維與油脂，消化速度較慢，能有效延長飽足感。在餐與餐之間適量食用堅果，有助於抑制飢餓感，避免因過度飢餓而在下一餐暴飲暴食。

堅果好處｜2.穩定血糖，減少脂肪堆積

適量的油脂與蛋白質有助於維持血糖穩定，減少血糖劇烈波動。當血糖平穩時，胰島素分泌相對低且穩定，能降低身體合成脂肪的機會。

堅果好處｜3.補充微量營養素

減肥期間容易出現營養素攝取不足的問題，而堅果本身富含維他命E，具抗氧化作用；含有的鎂，則能幫助代謝與放鬆，及鋅等營養素。

推薦5大健康堅果 搭配2飲品更增飽肚感

沈宜萱醫生表示，堅果屬於油脂類食物，熱量密度較高，因此份量控制尤為重要。據台灣衛生福利部的建議，每日可攝取1份堅果種子類。1份大約是45kcal，若以方便記憶的方式計算，即是每天一湯匙或大拇指第一指節大小的份量。她也推薦以下5種堅果，並列出堅果每日建議攝取量：

減肥可吃5大健康堅果：

堅果種類 建議份量（約1份） 營養 核桃 2顆 Omega-3含量高，補腦首選。 杏仁 5-8顆 富含膳食纖維，口感硬脆耐嚼。 腰果 5-7顆 含豐富鐵質，但碳水比例較高，需注意避免過量進食。 夏威夷果 4顆 油脂含量高，需嚴格控制份量。 開心果 15顆 含豐富鉀離子，食用前需去殼，有助減緩進食速度。

她提醒，挑選堅果時建議優先選擇健康方式處理的產品，例如低溫烘焙，這類能保留堅果中較多營養素，油脂較不會氧化變質，也可挑選僅含堅果的產品，參考成分表是否標示為未處理、烘烤、無鹽。此外，應盡量避免油炸、蜜汁、楓糖、鹽酥高熱量加工方式的堅果。雖然油炸香脆，卻會吸附劣質油脂使熱量飆升；蜜汁或楓糖口味裹滿糖分；而鹽酥口味則鈉含量過高，容易引起水腫。

怎樣吃堅果更有助減肥？

沈醫生也表示，堅果是減肥路上健康食物，既能緩解飢餓、增加飽足感，又能提供好油脂與抗氧化，但切記避免過量進食，而導致增重。除了每日控制約一湯匙份量、選擇原味堅果、進食時細嚼慢嚥外，還有以下3種食用時機與技巧，能讓堅果為減肥過程帶來更多助益：

嘴饞時取代高熱量零食：下午感到嘴饞、想喝手搖飲品或吃餅乾時，可改為食用5顆杏仁果，搭配一杯300c.c.的豆漿或水，有助提升飽足感。 早餐時搭配乳酪：乳酪良好的蛋白質來源，但單吃可能顯得單調，加入少量碎核桃，能增加咀嚼感，提升心理滿足度。 分裝攜帶：切勿整桶堅果食用，建議購買小包裝產品，或自行將大包裝分裝成每日一份的小包裝，出門時只攜帶一小包，幫助精準控制攝取量。

甚麼人未必適合吃花生和堅果？

本港消委會也曾指出，有部分人士未必適合食用堅果類：

對花生和堅果過敏的人士，即使食用少量，仍可在短時間內出現嚴重的過敏反應。

吞嚥困難或咀嚼困難的人士或需避免食用，以防止出現窒息風險。

需要限鉀的慢性腎病患者或需要限制食用堅果，因為大多數堅果（花生除外）都含有豐富的鉀質。堅果總體上對健康有益，腎病患者沒有必要完全避免進食堅果，但最好諮詢註冊營養師，了解適合其健康狀況的飲食建議。

嬰幼兒的氣管和食道比較狹窄，而且未能完全咬碎堅果，食用原粒或片狀的花生和堅果可能會引致窒息風險。堅果可以糊狀的形式引入。

