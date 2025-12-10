長壽運動｜專家教3類抗老運動 每週做X次控血糖強骨骼 久坐族/長者也可做

【長壽運動】30歲以後，成年人每10年會流失3%到8%的肌肉量；而60歲以後，流失速度會加快，肌肉萎縮更會增加跌倒、骨折和代謝疾病風險。有專家指，每週進行一定次數的肌力訓練，可控制血糖、改善骨骼健康、平衡力以及新陳代謝，久坐不動的中年人，甚至長者也可做，有效抗老延壽！

長壽運動｜長者每周可做3次肌力訓練 必做3類抗老訓練

根據《CNN Health》報道，體能訓練專家和職業體育教練Dana Santas指，阻力訓練能對抗肌肉流失。增肌不一定要入健身房或用舉重器材，利用自身體重對抗重力的運動適合初學者。美國疾病管制與預防中心建議每周至少進行2次肌力訓練，鍛鍊主要肌群；有研究表明，老年人可從更頻繁的訓練中受益，每周3次訓練更有利於肌肉生長。

新手建議從簡單的自重訓練開始，涵蓋上身、下身和全身動作：

訓練動作：箱式深蹲、靠牆伏地挺身、坐姿抬腿等，適合久坐不動的老人。

訓練時間：10到30分鐘的阻力訓練，能帶來顯著的效果。

訓練重點：訓練時，應著重動作的規範性，並配合正確的呼吸。隨著時間的推移，要逐步增加訓練難度，如增加重複次數、放慢動作節奏等。

訓練工具：可加入阻力帶或負重，不一定要使用啞鈴，可以考慮使用負重背心或踝部、腕部負重來增加自重訓練（包括步行）的阻力。

長壽運動｜增加肌肉量對健康的4大好處

肌肉並非只用作提重物，對健康也有以下的實際幫助：

長壽運動｜肌力訓練對健康的4大好處

1. 控制體重

​​​肌肉具有代謝活性，即使在休息時也能燃燒卡路里。當肌肉量減少，新陳代謝會減慢，更容易令體重增加。

2. 控制血糖

根據發表在《臨床內分泌與代謝雜誌》（The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism）上的一項研究，肌肉量越多，胰島素敏感性越高，罹患糖尿病的風險越低。當你運動時，肌肉會從血液中吸收葡萄糖來為運動提供能量，在恢復期，肌肉也會繼續吸收葡萄糖，肌肉量對於血糖控制和體重管理至關重要。

3. 維持骨骼健康

當你進行肌肉鍛鍊和阻力訓練時，機械應力會促使骨骼維持或增加密度。隨著年齡增長，肌力訓練變得特別重要，因為骨骼流失會隨著肌肉量的減少而加速。研究表明，運動可以增加停經後婦女和老年人的骨礦物質密度，降低骨折風險。

4. 改善平衡能力

保持肌肉力量能讓你維持行動上的獨立性。強壯的肌肉可以穩定關節，改善平衡能力，防止跌倒。研究表明，握力既可以作為衡量整體肌肉健康狀況的簡單指標，也是預測老年人死亡率和殘疾程度的重要指標。

長壽運動｜肌肉流失5大原因：

Dana Santas列出導致肌肉流失的5大原因，大家不妨多加留意：

年齡增長 ：身體合成新肌肉（即肌肉蛋白質合成）的效率會降低，與年齡相關的肌肉流失被稱為肌肉減少症（sarcopenia）。

：身體合成新肌肉（即肌肉蛋白質合成）的效率會降低，與年齡相關的肌肉流失被稱為肌肉減少症（sarcopenia）。 缺乏運動 ：如果久坐不動，肌肉流失的速度就會更快。

：如果久坐不動，肌肉流失的速度就會更快。 蛋白質攝取不足 ：身體缺乏維持肌肉組織所需的原料。

：身體缺乏維持肌肉組織所需的原料。 慢性低度發炎 ：主要是由於細胞損傷和免疫系統變化等因素造成的，它會幹擾身體維持肌肉量的能力。

：主要是由於細胞損傷和免疫系統變化等因素造成的，它會幹擾身體維持肌肉量的能力。 睡眠不足、壓力管理不當：阻礙恢復和組織修復。

Dana Santas 指，增肌需要合適的能量來源。隨著年齡的增長，蛋白質攝取量變得越來越重要。研究表明，老年人比年輕人需要更多的蛋白質才能有效地進行肌肉蛋白質合成，而肌肉蛋白質合成是人體建構和修復肌肉組織的過程。建議每天每公斤體重攝取1.2至1.6克蛋白質，並分餐食用。對於一個體重150磅（約68公斤）的人來說，這大約相當於每天80至110克蛋白質。

食物品質也很重要。由於慢性發炎會干擾肌肉維持，飲食選擇會直接影響你的健身效果。應注重攝取天然食物，例如瘦蛋白、水果、蔬菜、全穀物和健康脂肪，同時限制超加工食品的攝入，因為這類食品往往會加劇發炎。

他提醒，肌肉生長並非發生在運動期間，而是發生在休息期間。如果沒有足夠的恢復，身體就無法修復，也無法建立新的肌肉組織。每晚要確保7到9小時的優質睡眠，並在2次針對同一肌群的訓練之間至少間隔48小時。休息日並非浪費時間，而是身體變得更強壯的時刻。

資料來源：《CNN Health》

