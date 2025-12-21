減肥可以食澱粉食肉！推介33款減肥懶人餐 低卡餃子/椰菜花飯/蒟蒻麵
【減肥食物】原來食澱粉都可減肥？有營養師為大家推薦6種不同類別、一共33種減肥食物或懶人餐，當中包括免開火食物、餃子、澱粉、紅肉、海鮮及偽碳水，幫助大家減肥時都可以食得多元化和均衡，增強免疫力。
推薦33種減肥食品/組合
註冊營養師李澄琳在其instagram發文列出33種減肥食品和組合，大家可參考參考。
減肥食物｜免開火食物、餃子及澱粉類食物⬇⬇⬇
免開火食物組合減肥之選：
1. Circle K燒牛肉生菜貝果三文治+鈣思寶高蛋白質豆奶+10粒車厘茄
- 熱量：413kcal
- 蛋白質：25g
- 脂肪：13g
2. Pret紐約客麥芽黑麥堡＋雞蛋菠菜營養杯＋鮮果沙律
- 熱量：509kcal
- 蛋白質：27g
- 脂肪：15g
3. 一田帆立貝壽司+低糖豆腐花+枝豆（大約120g連殻）
- 熱量：421kcal
- 蛋白質：29.2g
- 脂肪：8.6g
餃子類減肥之選：
1. CJ Bibigo鮮嫩雞肉水餃（27粒）
- 熱量：388kcal
- 蛋白質：22.8g
- 脂肪：10.5g
2. 灣仔碼頭香菇木耳雞肉水餃（12粒）
- 熱量：302kcal
- 蛋白質：15g
- 脂肪：11g
3. 灣仔碼頭辣子雞白菜雞肉水餃（9粒）
- 熱量：277kcal
- 蛋白質：13.1g
- 脂肪：9.7g
4. 灣仔碼頭辣子雞鮮蝦雲吞皇（8粒）
- 熱量：165kcal
- 蛋白質：18g
- 脂肪：3.6g
5. CP極上鮮蝦雲吞（8粒）
- 熱量：157kcal
- 蛋白質：10.4g
- 脂肪：3.7g
6. 壹餃新豬肉素餃（8粒）
- 熱量：325kcal
- 蛋白質：13.8g
- 脂肪：5.5g
澱粉類食物減肥之選：
1. M&S快熟摩洛哥扁豆（100g）
- 熱量：127kcal
- 碳水化合物：17.5g
- 纖維：7.1g
2. 急凍南瓜片（100g）
- 熱量：83kcal
- 碳水化合物：18.5g
- 纖維：1.2g
3. 蒟蒻效果蒟蒻意粉（100g）
- 熱量：311kcal
- 碳水化合物：74g
- 纖維：13g
4. 蕃茄汁焗豆（100g）
- 熱量：87kcal
- 碳水化合物：13.7g
- 纖維：4.2g
5. 地捫粟米粒（100g）
- 熱量：93kcal
- 碳水化合物：16.8g
- 纖維：2.7g
6. 瓜瓜園冰烤黃番薯（100g）
- 熱量：150kcal
- 碳水化合物：36g
- 纖維：3g
減肥食物｜紅肉、魚及海鮮及偽碳水類食物⬇⬇⬇
紅肉減肥之選：
1. 澳洲冰鮮臀肉牛扒（100g）
- 熱量：122kcal
- 蛋白質：20.2g
- 脂肪：4.6g
2. Choice 封門柳（100g）
- 熱量：160kcal
- 蛋白質：23g
- 脂肪：6.3g
3. 澳洲草飼牛柳（100g）
- 熱量：151kcal
- 蛋白質：21g
- 脂肪：7.6g
4. 美國天然豬柳（100g）
- 熱量：120kcal
- 蛋白質：23g
- 脂肪：2.5g
5. 冰鮮豬踭展（100g）
- 熱量：139kcal
- 蛋白質：20.6g
- 脂肪：5.6g
6. 五豐本地屠宰瘦肉（100g）
- 熱量：140kcal
- 蛋白質：19.8g
- 脂肪：6.2g
魚及海鮮減肥之選：
1. 低脂水浸吞拿魚片（100g）
- 熱量：95kcal
- 蛋白質：21.7g
- 脂肪：0.8g
2. 澳洲尖吻鱸魚柳（100g）
- 熱量：125kcal
- 蛋白質：19.2g
- 脂肪：5.3g
3. 銀鮭（100g）
- 熱量：160kcal
- 蛋白質：21.3g
- 脂肪：7.7g
4. 急凍廣島蠔（100g）
- 熱量：60kcal
- 蛋白質：6.6g
- 脂肪：1.4g
5. 急凍蜆（生）（100g）
- 熱量：74kcal
- 蛋白質：12.8g
- 脂肪：1.0g
6. 急凍帝王大蟹棒（100g）
- 熱量：133kcal
- 蛋白質：12.1g
- 脂肪：6.0g
偽碳水食物減肥之選：
1. 輕食時光烘乾蒟蒻米（100g）
- 熱量：114kcal
- 碳水化合物：26g
- 纖維：2.4g
2. 紀文無糖麵（150g）
- 熱量：11kcal
- 碳水化合物：8.3g
- 纖維：8.6g
3. Nakaki蒟蒻拉麵（180g）
- 熱量：64kcal
- 碳水化合物：17g
- 纖維：4.7g
4. Full Green即食椰菜花飯（200g）
- 熱量：40kcal
- 碳水化合物：8g
- 纖維：5g
5. 金菇（200g）
- 熱量：74kcal
- 碳水化合物：16g
- 纖維：5.4g
6. 紀文豆腐麵鰹魚湯味（165g）
- 熱量：100kcal
- 碳水化合物：14g
- 蛋白質：6g
註冊營養師李澄琳提醒大家，每日都要吃足夠的生果和蔬菜，可盡量選擇不同顏色以及不同種類，有助攝取不同營養素和抗氧化，這樣減肥的時候亦可以改善健康。
專家履歷：李澄琳
畢業於昆士蘭科技大學營養學學士，及後再取得澳洲蒙納殊大學營養學碩士。屬於澳洲註冊營養師協會 (DA) 和香港營養師協會 (HKDA)之認可的執業營養師。
