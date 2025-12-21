Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

減肥可以食澱粉食肉！推介33款減肥懶人餐 低卡餃子/椰菜花飯/蒟蒻麵

減肥運動
更新時間：12:27 2025-12-21 HKT
【減肥食物】原來食澱粉都可減肥？有營養師為大家推薦6種不同類別、一共33種減肥食物或懶人餐，當中包括免開火食物、餃子、澱粉、紅肉、海鮮及偽碳水，幫助大家減肥時都可以食得多元化和均衡，增強免疫力。 

推薦33種減肥食品/組合

註冊營養師李澄琳在其instagram發文列出33種減肥食品和組合，大家可參考參考。

減肥食物｜免開火食物、餃子及澱粉類食物⬇⬇⬇

 

 

免開火食物組合減肥之選：

1. Circle K燒牛肉生菜貝果三文治+鈣思寶高蛋白質豆奶+10粒車厘茄

  • 熱量：413kcal 
  • 蛋白質：25g
  • 脂肪：13g

2. Pret紐約客麥芽黑麥堡＋雞蛋菠菜營養杯＋鮮果沙律

  • 熱量：509kcal 
  • 蛋白質：27g
  • 脂肪：15g

3. 一田帆立貝壽司+低糖豆腐花+枝豆（大約120g連殻）

  • 熱量：421kcal 
  • 蛋白質：29.2g
  • 脂肪：8.6g

餃子類減肥之選：

1. CJ Bibigo鮮嫩雞肉水餃（27粒）

  • 熱量：388kcal 
  • 蛋白質：22.8g
  • 脂肪：10.5g

2. 灣仔碼頭香菇木耳雞肉水餃（12粒）

  • 熱量：302kcal 
  • 蛋白質：15g
  • 脂肪：11g

3. 灣仔碼頭辣子雞白菜雞肉水餃（9粒）

  • 熱量：277kcal 
  • 蛋白質：13.1g
  • 脂肪：9.7g

4. 灣仔碼頭辣子雞鮮蝦雲吞皇（8粒）

  • 熱量：165kcal 
  • 蛋白質：18g
  • 脂肪：3.6g

5. CP極上鮮蝦雲吞（8粒）

  • 熱量：157kcal 
  • 蛋白質：10.4g
  • 脂肪：3.7g

6. 壹餃新豬肉素餃（8粒）

  • 熱量：325kcal 
  • 蛋白質：13.8g
  • 脂肪：5.5g

澱粉類食物減肥之選：

1. M&S快熟摩洛哥扁豆（100g）

  • 熱量：127kcal 
  • 碳水化合物：17.5g
  • 纖維：7.1g

2. 急凍南瓜片（100g）

  • 熱量：83kcal 
  • 碳水化合物：18.5g
  • 纖維：1.2g

3. 蒟蒻效果蒟蒻意粉（100g）

  • 熱量：311kcal 
  • 碳水化合物：74g
  • 纖維：13g

4. 蕃茄汁焗豆（100g）

  • 熱量：87kcal 
  • 碳水化合物：13.7g
  • 纖維：4.2g

5. 地捫粟米粒（100g）

  • 熱量：93kcal 
  • 碳水化合物：16.8g
  • 纖維：2.7g

6. 瓜瓜園冰烤黃番薯（100g）

  • 熱量：150kcal 
  • 碳水化合物：36g
  • 纖維：3g

減肥食物｜紅肉、魚及海鮮及偽碳水類食物⬇⬇⬇

 

 

紅肉減肥之選：

1. 澳洲冰鮮臀肉牛扒（100g）

  • 熱量：122kcal 
  • 蛋白質：20.2g
  • 脂肪：4.6g

2. Choice 封門柳（100g）

  • 熱量：160kcal 
  • 蛋白質：23g
  • 脂肪：6.3g

3. 澳洲草飼牛柳（100g）

  • 熱量：151kcal 
  • 蛋白質：21g
  • 脂肪：7.6g

4. 美國天然豬柳（100g）

  • 熱量：120kcal 
  • 蛋白質：23g
  • 脂肪：2.5g

5. 冰鮮豬踭展（100g）

  • 熱量：139kcal 
  • 蛋白質：20.6g
  • 脂肪：5.6g

6. 五豐本地屠宰瘦肉（100g）

  • 熱量：140kcal 
  • 蛋白質：19.8g
  • 脂肪：6.2g

魚及海鮮減肥之選：

1. 低脂水浸吞拿魚片（100g）

  • 熱量：95kcal 
  • 蛋白質：21.7g
  • 脂肪：0.8g

2. 澳洲尖吻鱸魚柳（100g）

  • 熱量：125kcal 
  • 蛋白質：19.2g
  • 脂肪：5.3g

3. 銀鮭（100g）

  • 熱量：160kcal 
  • 蛋白質：21.3g
  • 脂肪：7.7g

4. 急凍廣島蠔（100g）

  • 熱量：60kcal 
  • 蛋白質：6.6g
  • 脂肪：1.4g

5. 急凍蜆（生）（100g）

  • 熱量：74kcal 
  • 蛋白質：12.8g
  • 脂肪：1.0g

6. 急凍帝王大蟹棒（100g）

  • 熱量：133kcal 
  • 蛋白質：12.1g
  • 脂肪：6.0g

偽碳水食物減肥之選：

1. 輕食時光烘乾蒟蒻米（100g）

  • 熱量：114kcal 
  • 碳水化合物：26g
  • 纖維：2.4g

2. 紀文無糖麵（150g）

  • 熱量：11kcal 
  • 碳水化合物：8.3g
  • 纖維：8.6g

3. Nakaki蒟蒻拉麵（180g）

  • 熱量：64kcal 
  • 碳水化合物：17g
  • 纖維：4.7g

4. Full Green即食椰菜花飯（200g）

  • 熱量：40kcal 
  • 碳水化合物：8g
  • 纖維：5g

5. 金菇（200g）

  • 熱量：74kcal 
  • 碳水化合物：16g
  • 纖維：5.4g

6. 紀文豆腐麵鰹魚湯味（165g）

  • 熱量：100kcal 
  • 碳水化合物：14g
  • 蛋白質：6g

註冊營養師李澄琳提醒大家，每日都要吃足夠的生果和蔬菜，可盡量選擇不同顏色以及不同種類，有助攝取不同營養素和抗氧化，這樣減肥的時候亦可以改善健康。

資料來源：註冊營養師李澄琳（獲授權轉載）

專家履歷：李澄琳

畢業於昆士蘭科技大學營養學學士，及後再取得澳洲蒙納殊大學營養學碩士。屬於澳洲註冊營養師協會 (DA) 和香港營養師協會 (HKDA)之認可的執業營養師。

資料來源：註冊營養師李澄琳（獲授權轉載）

