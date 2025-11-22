醫生揭脂肪最怕8種蔬菜！減肥吃椰菜花飯最好？第1名不是番茄青瓜？

【減肥食物/內臟脂肪】減肥吃烚蛋、雞胸，還是椰菜花飯？有醫生指，減肥必吃8種蔬菜，是脂肪最怕的！排名1的蔬菜不只有助減肥，更可穩定血糖、抗氧化等功效，平日也可多吃！想減肚腩和「拜拜肉」，減走內臟脂肪的人士，不妨參考。

脂肪最怕8種蔬菜 減肥吃椰菜花飯最好？

家醫科醫生許芷瑜在YouTube頻道指，有8種蔬菜可吸走脂肪，在減肥期間宜多吃。減肥蔬菜排行榜如下：

吃甚麼蔬菜最有效減肥？

第8名：生菜

水分含量高，而且熱量低，有助增加飽腹感，避免過度進食，令體重增加。

第7名：金菇

纖維含量高，熱量低，有助消化，促進腸道健康。當消化功能運作暢順，有助減少脂肪累積。

第6名：番茄

含豐富維他命C及抗氧化劑，有助強化免疫功能，更可促進身體生成膠原蛋白，讓皮膚維持健康。

第5名：冬瓜

熱量較低，而且有利尿功效，有助身體排出多餘水分，消除水腫。

第4名：青瓜

熱量低，水分含量高，口感清爽解膩，有助保持身體的水分平衡，增強飽腹感，間接降低脂肪攝取。

第3名：西芹

纖維豐富、熱量低，可促進腸道蠕動幫助消化，清除體內毒素，非常適合減肥。

第2名：菠菜

富含鐵質、鈣質、維他們A和K等，營養相當豐富，可促進新陳代謝，提升基礎代謝幫助燒脂。

第1名：椰菜花

富含維他命C和抗氧化劑，對於減肥及維持健康身體都有正面作用。而且纖維含量高，除有助消化外，亦可穩定血糖、促進脂肪分解。

減肥期間，除了進食上述蔬菜外，許芷瑜醫生亦建議注重營養的比例，勿過度節食，建議每餐吃到8分飽。睡眠方面，她建議每天至少睡7小時，另外可多吃三文魚、亞麻籽、奇亞籽等Omega-3食物，有助抑制慢性發炎，促進脂肪氧化，減少積存體內。

持續肥胖有何健康風險？本港衞生署指出，過度肥胖會加重身體各器官的工作量，引致各種疾病並縮短壽命。肥胖人士較容易患上高血壓、心臟病、中風、糖尿病、背痛、睡眠窒息症、膽石、脂肪肝、關節炎等疾病。

資料來源：家醫科醫生許芷瑜、衞生署

