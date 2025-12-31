雞尾酒卡路里超高？28款調酒/啤酒/紅白酒熱量大比拼 推介零卡/無酒精之選

【酒精卡路里/調酒/啤酒/紅酒/白酒】假期是聚餐派對的最好時機，難免喝上一兩杯酒精飲品！有營養師列出12款熱門調酒的熱量排行榜，包括Long Island、Martini。他們推介16款無酒精啤酒和紅白餐酒，部分更是零卡！大家又喜歡喝哪一種？哪款最高卡？

比較6類酒水酒精 濃度越高卡路里越高

「尚營坊」營養師團隊在其Facebook專頁發文表示，濃厚節日氛圍，若加上一點酒精飲品助興，可令派對聚會氣氛更高昂。不過營養師團隊提醒，酒精濃度越高，卡路里越高。

以下是各種常見酒類的酒精濃度：

啤酒5% 葡萄酒11-13% 日本清酒15% 日本燒酎25% 烈酒40-57% 中國高濃度白酒50%

12款調酒熱量大比拼 雞尾酒卡路里超高？

「尚營坊」營養師團隊列出12款調酒熱量排行榜，並指酒精濃度和糖分含量會影響雞尾酒的熱量。

12款調酒卡路里排行榜（每100毫升計）

第12位：Mojito

61kcal

基底：朗姆酒

糖分：1.8克

酒精濃度：7.6%

第11位：Bloody Mary

73kcal

基底：伏特加

糖分：2.3克

酒精濃度：7.8%

第10位：Gin Tonic

84kcal

基底：琴酒

糖分：6.6克

酒精濃度：8.5%

第9位：Orange Blossom

98kcal

基底：琴酒

糖分：7.9克

酒精濃度：8.1%

第8位：Jagerbomb

202kcal

基底：野格

糖分：16克

酒精濃度：5.3%

第7位：Long Island

107kcal

基底：朗姆酒、琴酒、伏特加、龍舌蘭酒、白橙皮酒

糖分：8.4克

酒精濃度：10.4%

第6位：Margarita

122kcal

基底：龍舌蘭酒

糖分：16.1克

酒精濃度：8.2%

第5位：Mai Tai

149kcal

基底：朗姆酒、白橙皮酒

糖分：12.8克

酒精濃度：11.9%

第4位：Pina Colada

151kcal

基底：朗姆酒

糖分：17.6克

酒精濃度：7.9%

第3位：Old Fashioned

164kcal

基底：威士忌、苦精

糖分：5.6克

酒精濃度：20.2%

第2位：Martini

189kcal

基底：琴酒、威末酒

糖分：5.2克

酒精濃度：23.9%

第1位：Manhattan

222kcal

基底：威士忌、威末酒

糖分：1.0克

酒精濃度：31%

*註：由於調酒師有獨家配方，營養成分難以估算，以上資料只供參考

推介16款無酒精啤酒/紅白餐酒

啤酒和紅白餐酒也是聚餐的飯桌上必不可少的飲品。「尚營坊」營養師團隊推介16款無酒精啤酒和紅白餐酒。沒有酒精，熱量更低，部分更是零卡之選。

8款無酒精啤酒 4款零卡路里

Bundaberg（賓得寶）Diet Ginger Beer 31kcal（1枝） Carlsberg（嘉士伯）Alcohol Free Beer 63kcal（1枝） Carlsberg（嘉士伯）Alcohol Free Pilsner 66kcal（1罐） Krombacher（科倫堡）0.0%零酒精啤酒 27kcal Orion Clear Free Beer 零酒精啤酒 0kcal（1罐） Suntory（三得利）All-Free Beer 0kcal（1罐） Kirin（麒麟）Body Free Beer 0kcal（1罐） ASAHI（朝日）DRY ZERO 0kcal（1罐）

8款紅白餐酒卡路里（1小杯＝100ml）

1. Le Petit Beret（小貝雷）Cabernet Sauvignon

21kcal（100ml）

3小杯=1份五穀類

2. Le Petit Beret（小貝雷）Blanc de Blancs

17kcal（100ml）

1小杯不用對換

3. MCGUIGAN Zero（麥格根）Non-alcoholic Shiraz Alcohol Free

29kcal（100ml）

2小杯=1份五穀類

4. MCGUIGAN Zero（麥格根）Sauvignon Blanc Alcohol Free

24kcal（100ml）

3小杯=1份五穀類

5. MCGUIGAN Zero（麥格根）Sparkling Alcohol Free

33kcal（100ml）

2小杯=1份五穀類

6. MCGUIGAN Zero（麥格根）Rosé Alcohol Free

22kcal（100ml）

3小杯=1份五穀類

7. Le Petit Beret（小貝雷）Sparkling Rosé

13kcal（100ml）

1小杯不用對換

8. Elivo Zero Zero Deluxe Sparkling Rose Vegan Halal Alcohol Free

1小杯不用對換

喝酒注意3件事 避免卡路里超標

「尚營坊」營養師團隊提醒，調酒師有獨家配方，營養成份難以估算，以上資料只供參考。不過，聚會喝酒時留意以下3件事，可避免熱量攝取「爆標」。

1. 酒精濃度越高 卡路里越高

每克酒精熱量為7kcal，僅次於每克脂肪的9kcal熱量。

威士忌、伏特加等烈酒約含40%酒精，1小杯已經很高熱量。

2. 雞尾酒糖分高

為了令調酒風味更有層次和更易入口，調酒師都會以果汁、糖漿混搭烈酒，令糖分和卡路里直線上升。

調配師調配雞尾酒時，都會加入獨門配方，卡路里就更「高不可測」。

3. 喝慢一些，喝少一些

建議盡量「多啲摸摸酒杯底傾心事」，也就是少喝一些，聊久一點，減少卡路里攝取。

資料來源：尚營坊（獲授權轉載）

---

