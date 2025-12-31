雞尾酒卡路里超高？28款調酒/啤酒/紅白酒熱量大比拼 推介零卡/無酒精之選
發佈時間：19:05 2025-12-31 HKT
【酒精卡路里/調酒/啤酒/紅酒/白酒】假期是聚餐派對的最好時機，難免喝上一兩杯酒精飲品！有營養師列出12款熱門調酒的熱量排行榜，包括Long Island、Martini。他們推介16款無酒精啤酒和紅白餐酒，部分更是零卡！大家又喜歡喝哪一種？哪款最高卡？
比較6類酒水酒精 濃度越高卡路里越高
「尚營坊」營養師團隊在其Facebook專頁發文表示，濃厚節日氛圍，若加上一點酒精飲品助興，可令派對聚會氣氛更高昂。不過營養師團隊提醒，酒精濃度越高，卡路里越高。
以下是各種常見酒類的酒精濃度：
- 啤酒5%
- 葡萄酒11-13%
- 日本清酒15%
- 日本燒酎25%
- 烈酒40-57%
- 中國高濃度白酒50%
12款調酒熱量大比拼 雞尾酒卡路里超高？
「尚營坊」營養師團隊列出12款調酒熱量排行榜，並指酒精濃度和糖分含量會影響雞尾酒的熱量。
12款調酒卡路里排行榜（每100毫升計）
第12位：Mojito
- 61kcal
- 基底：朗姆酒
- 糖分：1.8克
- 酒精濃度：7.6%
第11位：Bloody Mary
- 73kcal
- 基底：伏特加
- 糖分：2.3克
- 酒精濃度：7.8%
第10位：Gin Tonic
- 84kcal
- 基底：琴酒
- 糖分：6.6克
- 酒精濃度：8.5%
第9位：Orange Blossom
- 98kcal
- 基底：琴酒
- 糖分：7.9克
- 酒精濃度：8.1%
第8位：Jagerbomb
- 202kcal
- 基底：野格
- 糖分：16克
- 酒精濃度：5.3%
第7位：Long Island
- 107kcal
- 基底：朗姆酒、琴酒、伏特加、龍舌蘭酒、白橙皮酒
- 糖分：8.4克
- 酒精濃度：10.4%
第6位：Margarita
- 122kcal
- 基底：龍舌蘭酒
- 糖分：16.1克
- 酒精濃度：8.2%
第5位：Mai Tai
- 149kcal
- 基底：朗姆酒、白橙皮酒
- 糖分：12.8克
- 酒精濃度：11.9%
第4位：Pina Colada
- 151kcal
- 基底：朗姆酒
- 糖分：17.6克
- 酒精濃度：7.9%
第3位：Old Fashioned
- 164kcal
- 基底：威士忌、苦精
- 糖分：5.6克
- 酒精濃度：20.2%
第2位：Martini
- 189kcal
- 基底：琴酒、威末酒
- 糖分：5.2克
- 酒精濃度：23.9%
第1位：Manhattan
- 222kcal
- 基底：威士忌、威末酒
- 糖分：1.0克
- 酒精濃度：31%
*註：由於調酒師有獨家配方，營養成分難以估算，以上資料只供參考
推介16款無酒精啤酒/紅白餐酒
啤酒和紅白餐酒也是聚餐的飯桌上必不可少的飲品。「尚營坊」營養師團隊推介16款無酒精啤酒和紅白餐酒。沒有酒精，熱量更低，部分更是零卡之選。
8款無酒精啤酒 4款零卡路里
- Bundaberg（賓得寶）Diet Ginger Beer 31kcal（1枝）
- Carlsberg（嘉士伯）Alcohol Free Beer 63kcal（1枝）
- Carlsberg（嘉士伯）Alcohol Free Pilsner 66kcal（1罐）
- Krombacher（科倫堡）0.0%零酒精啤酒 27kcal
- Orion Clear Free Beer 零酒精啤酒 0kcal（1罐）
- Suntory（三得利）All-Free Beer 0kcal（1罐）
- Kirin（麒麟）Body Free Beer 0kcal（1罐）
- ASAHI（朝日）DRY ZERO 0kcal（1罐）
8款紅白餐酒卡路里（1小杯＝100ml）
1. Le Petit Beret（小貝雷）Cabernet Sauvignon
- 21kcal（100ml）
- 3小杯=1份五穀類
2. Le Petit Beret（小貝雷）Blanc de Blancs
- 17kcal（100ml）
- 1小杯不用對換
3. MCGUIGAN Zero（麥格根）Non-alcoholic Shiraz Alcohol Free
- 29kcal（100ml）
- 2小杯=1份五穀類
4. MCGUIGAN Zero（麥格根）Sauvignon Blanc Alcohol Free
- 24kcal（100ml）
- 3小杯=1份五穀類
5. MCGUIGAN Zero（麥格根）Sparkling Alcohol Free
- 33kcal（100ml）
- 2小杯=1份五穀類
6. MCGUIGAN Zero（麥格根）Rosé Alcohol Free
- 22kcal（100ml）
- 3小杯=1份五穀類
7. Le Petit Beret（小貝雷）Sparkling Rosé
- 13kcal（100ml）
- 1小杯不用對換
8. Elivo Zero Zero Deluxe Sparkling Rose Vegan Halal Alcohol Free
- 1小杯不用對換
喝酒注意3件事 避免卡路里超標
「尚營坊」營養師團隊提醒，調酒師有獨家配方，營養成份難以估算，以上資料只供參考。不過，聚會喝酒時留意以下3件事，可避免熱量攝取「爆標」。
1. 酒精濃度越高 卡路里越高
- 每克酒精熱量為7kcal，僅次於每克脂肪的9kcal熱量。
- 威士忌、伏特加等烈酒約含40%酒精，1小杯已經很高熱量。
2. 雞尾酒糖分高
- 為了令調酒風味更有層次和更易入口，調酒師都會以果汁、糖漿混搭烈酒，令糖分和卡路里直線上升。
- 調配師調配雞尾酒時，都會加入獨門配方，卡路里就更「高不可測」。
3. 喝慢一些，喝少一些
-
建議盡量「多啲摸摸酒杯底傾心事」，也就是少喝一些，聊久一點，減少卡路里攝取。
延伸閱讀：消委會啤酒︱生物胺可致腦出血 10款啤酒最安全不含霉菌台啤上榜 藍妹嘉士伯不是最高分
資料來源：尚營坊（獲授權轉載）
