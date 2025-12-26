冬天飲熱朱古力暖身又怕肥？營養師推介13款低脂/無糖/低糖朱古力飲品

【朱古力飲品推介/減肥】熱朱古力可謂冬天暖身必備飲品之一，但不少人也擔心朱古力高脂高糖易致肥，「尚營坊」營養師團隊推介13款低脂無糖朱古力飲品，讓大家可以過一個「暖笠笠」、較健康的冬天！

推介13款朱古力飲品 低脂/無糖/低糖之選

「尚營坊」營養師團隊在其facebook專頁推介一系列低脂、無糖、低糖朱古力飲品，大家不妨參考一下。

減肥朱古力飲品推介名單⬇⬇⬇

無糖朱古力飲品推介

森永 Morigana 無糖朱古力：1小包＝16kcal

Swiss Miss 無糖牛奶朱古力奶：1小包＝80kcal、1g脂肪（1份五穀類）

Blue Diamond 無糖朱古力味杏仁奶：1杯（240mL）＝40kcal、3g脂肪（1份脂肪類）

低糖朱古力飲品推介

Avalanche 低糖即沖拖肥朱古力奶：1小包＝60kcal、3g脂肪（0.5份五穀類+0.5份脂肪類）

Avalanche 低糖即沖朱古力奶：1小包＝35kcal、1.4g脂肪（1份脂肪類）

Avalanche 低糖即沖海鹽焦糖朱古力奶：1小包＝55kcal、2.7g脂肪（0.5份五穀類+0.5份脂肪類）

較低脂朱古力飲品推介

Van Houten 低糖朱古力奶：1小包＝24kcal、1.2g脂肪（0.5份脂肪類）

M&S 馬莎低脂即沖朱古力：1小包＝46kcal、1g脂肪（0.5份五穀類）

NESCAFÉ 雀巢即沖朱古力咖啡：1小包＝91kcal、2.5g脂肪（1份五穀類+0.5份脂肪類）

無糖朱古力粉推介

Avalanche 無糖可可粉：每食用份量＝8kcal、0.3g脂肪

Van Houten 100%可可粉：每食用份量＝44kcal、2.6g脂肪

Tudor Gold 無糖可可粉：每食用份量＝115kcal、5.4g脂肪

Hershey's 無糖可可粉：每食用份量＝10kcal、5g脂肪

減肥飲朱古力貼士

「尚營坊」營養師團隊指，市面上有很多無糖可可粉也可以使用，只要加入脫脂奶，減磅時都可以享用美味又低脂的熱朱古力！

無糖可可粉用量建議：

少於1茶匙可可粉：不用對換五穀類和脂肪類份量。

3茶匙可可粉：等於1份脂肪，但朱古力味會更香濃。

營養師建議，雖然以上推介的13款朱古力飲品脂肪和糖分不高，但過量飲用仍會增加脂肪攝取量。他們提醒，減肥人士宜選用脫脂奶沖調朱古力熱飲，則更低脂、健康。

高脂/低脂/高糖/低糖/無糖定義

根據食安中心的資料，定義如下：

「低脂肪」：每100克固體食物含不超過3克脂肪；每100毫升液體食物含不超過1.5克脂肪。

「高脂肪」：每100克固體食物含超過20克總脂肪。

「無糖」：每100克/毫升不多於0.5克糖

「低糖」： 每100克/毫升不多於5克糖

「高糖」：每100克/毫升超過7.5克糖；或每100毫升液體食物含超過7.5克糖。

資料來源：尚營坊（獲授權轉載）

