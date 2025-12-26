冬天飲熱朱古力暖身又怕肥？營養師推介13款低脂/無糖/低糖朱古力飲品
【朱古力飲品推介/減肥】熱朱古力可謂冬天暖身必備飲品之一，但不少人也擔心朱古力高脂高糖易致肥，「尚營坊」營養師團隊推介13款低脂無糖朱古力飲品，讓大家可以過一個「暖笠笠」、較健康的冬天！
推介13款朱古力飲品 低脂/無糖/低糖之選
「尚營坊」營養師團隊在其facebook專頁推介一系列低脂、無糖、低糖朱古力飲品，大家不妨參考一下。
減肥朱古力飲品推介名單⬇⬇⬇
無糖朱古力飲品推介
- 森永 Morigana 無糖朱古力：1小包＝16kcal
- Swiss Miss 無糖牛奶朱古力奶：1小包＝80kcal、1g脂肪（1份五穀類）
- Blue Diamond 無糖朱古力味杏仁奶：1杯（240mL）＝40kcal、3g脂肪（1份脂肪類）
低糖朱古力飲品推介
- Avalanche 低糖即沖拖肥朱古力奶：1小包＝60kcal、3g脂肪（0.5份五穀類+0.5份脂肪類）
- Avalanche 低糖即沖朱古力奶：1小包＝35kcal、1.4g脂肪（1份脂肪類）
- Avalanche 低糖即沖海鹽焦糖朱古力奶：1小包＝55kcal、2.7g脂肪（0.5份五穀類+0.5份脂肪類）
較低脂朱古力飲品推介
- Van Houten 低糖朱古力奶：1小包＝24kcal、1.2g脂肪（0.5份脂肪類）
- M&S 馬莎低脂即沖朱古力：1小包＝46kcal、1g脂肪（0.5份五穀類）
- NESCAFÉ 雀巢即沖朱古力咖啡：1小包＝91kcal、2.5g脂肪（1份五穀類+0.5份脂肪類）
無糖朱古力粉推介
- Avalanche 無糖可可粉：每食用份量＝8kcal、0.3g脂肪
- Van Houten 100%可可粉：每食用份量＝44kcal、2.6g脂肪
- Tudor Gold 無糖可可粉：每食用份量＝115kcal、5.4g脂肪
- Hershey's 無糖可可粉：每食用份量＝10kcal、5g脂肪
減肥飲朱古力貼士
「尚營坊」營養師團隊指，市面上有很多無糖可可粉也可以使用，只要加入脫脂奶，減磅時都可以享用美味又低脂的熱朱古力！
無糖可可粉用量建議：
- 少於1茶匙可可粉：不用對換五穀類和脂肪類份量。
- 3茶匙可可粉：等於1份脂肪，但朱古力味會更香濃。
營養師建議，雖然以上推介的13款朱古力飲品脂肪和糖分不高，但過量飲用仍會增加脂肪攝取量。他們提醒，減肥人士宜選用脫脂奶沖調朱古力熱飲，則更低脂、健康。
高脂/低脂/高糖/低糖/無糖定義
根據食安中心的資料，定義如下：
- 「低脂肪」：每100克固體食物含不超過3克脂肪；每100毫升液體食物含不超過1.5克脂肪。
- 「高脂肪」：每100克固體食物含超過20克總脂肪。
- 「無糖」：每100克/毫升不多於0.5克糖
- 「低糖」： 每100克/毫升不多於5克糖
- 「高糖」：每100克/毫升超過7.5克糖；或每100毫升液體食物含超過7.5克糖。
資料來源：尚營坊（獲授權轉載）
