佛系減肥消脂不反彈！營養師教9件小事卡路里減30% 更可降血糖膽固醇

減肥一定要捱肚餓或計熱量才能成功？有營養師建議「佛系減肥」，只要做好9件小事，即可減少熱量攝取，擺脫暴食慾望，提升脂肪代謝；同時有效降低血糖及膽固醇，健康無痛地瘦身，更不容易反彈。

佛系減肥不反彈！營養師教9件小事消脂降血糖膽固醇

營養師高敏敏在Facebook專頁撰文，講解正確的減肥概念。她提醒，千萬別為了快速瘦身而節食不吃飯，如此瘦下來不只容易反彈，而且體脂肪會一次比一次反彈得更高。她提出「佛系減肥」概念，就是從改變生活習慣著手，慢慢地、無痛地減肥減脂，反而會更有成效。

佛系減肥消脂方法（第1-5項）⬇⬇⬇

1. 喝湯時把油撈掉

無論是喝湯或吃火鍋，湯底煮過肉片及火鍋料，表面會有許多浮油。

建議喝之前先將油撈掉，減少一點油脂，也避免夾起配料時裹上浮油。

2. 飯後多走動

飯後散步不僅能降低血糖濃度，穩定血糖，也有效緩解脹氣，而且能促進身體釋放內啡肽，達到舒緩情緒、減緩失眠症狀的效果。

3. 吃肉去皮

建議吃肉之前先去皮，可減少約25至30%的熱量，同時避免攝取過多飽和脂肪及膽固醇。

4. 不吃肥肉

建議優先選擇瘦肉，或是把肥肉挑掉，以減少脂肪攝取，避免患心血管疾病的風險。

5. 不吃甜食

大多甜點都含有大量的糖、油及澱粉，吃完容易血糖飆升；糖分也是變胖的地雷之一。

佛系減肥消脂方法（第6-9項）⬇⬇⬇

6. 吃飯放慢速度

突然進食大量的澱粉，易造成血糖上升，導致脂肪囤積。

建議細嚼慢嚥，減緩血糖上升的速度，更可增加飽足感，避免暴食

7. 充足水分

多喝水雖然是老生常談，但仍有很多人忽略。

足夠的飲水量不但能增加飽足感，還有助維持正常代謝，提升瘦身成效。

8. 只吃七分飽

現代人大多數都運動量過少，若三餐都吃得很飽，很容易進食過多。

建議吃到不餓或七分飽就好，避免吃過量導致脂肪囤積。

9. 選擇原型食材

加工食品在生產過程會添加大量油脂及調味。

建議優先選擇原型食物，營養保留較多，且熱量較低。

高敏敏提醒，減脂瘦身是一輩子的事，不必著急求快，能夠持之以恆才是關鍵。

資料來源：高敏敏 營養師

