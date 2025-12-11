Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中式點心卡路里｜減肥都可以食茶樓點心！比拼24款點心 推介8款低脂之選

更新時間：12:05 2025-12-11 HKT
「一盅兩件」是減肥大忌？減肥也能吃茶樓點心！有註冊營養師指出，部分中式點心高卡高脂，但若選擇恰當，減肥人士也可以安心享用！她列出24款點心食物的熱量供大家參考，其中8款點心屬較低脂之選！

24款中式點心大比拼 推介8款低脂之選

馬拉糕最肥？燒賣脂肪較多？叉燒包、奶皇流沙包、腸粉、豉汁蒸鳳爪等中式點心的卡路里、脂肪又有多高？註冊營養師譚樂延（Audrey）在其IG發文指，中式點心並非全部高熱量、高脂肪。她列出24款酒樓常見的中式點心的卡路里，按其脂肪及熱量分為3大類：

  • 脂肪含量最低：綠燈區
  • 脂肪含量中等：黃燈區
  • 脂肪含量最高：紅燈區

1. 綠燈區：脂肪含量佔總熱量<30% ⬇⬇⬇

以下8款點心脂肪含量較低，其中包括港人常吃的叉燒包：

 

2. 黃燈區：脂肪含量佔總熱量 30-50%⬇⬇⬇

以下8款點心脂肪含量屬中等，宜適量食用，其中包括2款腸粉：

 

3. 紅燈區：脂肪含量佔總熱量＞50%⬇⬇⬇

以下8款點心脂肪含量較高，少吃為妙，其中馬拉糕亦屬較高脂的點心：

 

脂肪含量較低的點心：佔總熱量<30%

  • 素菜包 75kcal（1個）
  • 雞包仔 115kcal（1個）
  • 叉燒包 137kcal（1個）
  • 奶皇流沙包 120kcal（1個）
  • 鮮蝦菜苗餃 40kcal（1件）
  • 上素蒸粉果 30kcal（1件）
  • 灼時菜 70kcal（1碟）
  • 鮮蝦腸粉 65kcal（1條）

脂肪含量中等的點心：佔總熱量30至50%

  • 蝦餃 44kcal（1件）
  • 潮州粉果 92 kcal（1件）
  • 小籠包 85 kcal（1件）
  • 叉燒腸粉 100kcal（1條）
  • 牛肉腸粉 80kcal（1條）
  • 薑蔥牛柏葉 138kcal（1碟）
  • 蒸鯪魚球 63 kcal（1件）
  • 灌湯餃 49 kcal（1件）

脂肪含量最高的點心：佔總熱量＞50%

  • 燒賣 62kcal（1件）
  • 山竹牛肉 90kcal（1件）
  • 鮮竹卷 139 kcal（1件）
  • 棉花雞 210kcal（1碟）
  • 豉汁蒸排骨 260kcal（1碟）
  • 豉汁蒸鳳爪 240 kcal（1碟）
  • 馬拉糕 370kcal（1件）
  • 珍珠雞 210 kcal（1件）

由上述數據可見，除了珍珠雞，燒賣、馬拉糕這些看似脂肪不高的點心，其實暗藏致肥陷阱。不過，註冊營養師Audrey提醒，由於每家茶樓點心的成分及重量均有分別，故此，實際營養數據以實物為準。

吃點心飽肚不易肥 營養師教3種配搭

此外，註冊營養師Audrey亦教如何配搭點心，飽肚又不易肥。她建議配搭食物時，熱量控制在500至600卡路里內，即大概是1個包及5件點心。她提醒，若需添加醬料，也要留意卡路里。

茶樓點心3大飽肚配搭⬇⬇⬇

 

Audrey指出，以下點心總熱量均為500至600kcal內，同時亦是飽肚配搭：

  1. 雞包仔1份、叉燒腸粉2條、蒸粉果1份、蝦餃2份、灼菜1/2碟*
  2. 叉燒包1份、牛肉腸粉1條、燒賣1份、牛柏葉1/2盤、桂花糕1份、灼菜1/2碟*
  3. 奶皇包1份、鮮蝦腸粉1條、山竹牛肉1份、菜苗餃2份、炸春卷1/2條、灼菜1/2碟*

另下，以下3種醬料亦常見於點心及時菜中，熱量如下：

  • 蠔油 +8 kcal
  • 甜豉油 +4 kcal
  • 腐乳醬 +26 kcal

點心暗藏高鈉陷阱 增中風/心臟病風險

除了脂肪，亦要留意點心鈉含量。本港食安中心有研究指出，若兩人到酒樓進食1碟蝦肉燒賣及1碟鮮蝦春卷，每人所攝取的鈉質已佔世界衞生組織建議的每日攝取上限（即2000毫克鈉）32%。

高鈉/低鈉點心排行榜

食安中心指出，部分點心款式鈉含量相對偏高，以下是最高鈉和最低鈉點心的排行榜：

 

延伸閱讀：為何只喝水也會肥？醫生拆解10大減肥迷思

資料來源：nutritionby_audrey（獲授權轉載）

---

相關文章：

減肥花生醬推介｜吃果醬花生醬好易肥？ 營養師推介15款無糖低脂之選

早餐卡路里｜港式奶茶易致肥？選對食物5日輕1磅！32款早餐熱量脂肪大比拼

咖啡沖調奶卡路里｜減肥飲植物奶咖啡最好？ 10款奶類脂肪營養大比拼

乳酪推介｜減肥便秘都可以食！營養師推介31款低脂低糖乳酪

