中式點心卡路里｜減肥都可以食茶樓點心！比拼24款點心 推介8款低脂之選

「一盅兩件」是減肥大忌？減肥也能吃茶樓點心！有註冊營養師指出，部分中式點心高卡高脂，但若選擇恰當，減肥人士也可以安心享用！她列出24款點心食物的熱量供大家參考，其中8款點心屬較低脂之選！

24款中式點心大比拼 推介8款低脂之選

馬拉糕最肥？燒賣脂肪較多？叉燒包、奶皇流沙包、腸粉、豉汁蒸鳳爪等中式點心的卡路里、脂肪又有多高？註冊營養師譚樂延（Audrey）在其IG發文指，中式點心並非全部高熱量、高脂肪。她列出24款酒樓常見的中式點心的卡路里，按其脂肪及熱量分為3大類：

脂肪含量最低：綠燈區

脂肪含量中等：黃燈區

脂肪含量最高：紅燈區

1. 綠燈區：脂肪含量佔總熱量<30% ⬇⬇⬇

以下8款點心脂肪含量較低，其中包括港人常吃的叉燒包：

2. 黃燈區：脂肪含量佔總熱量 30-50%⬇⬇⬇

以下8款點心脂肪含量屬中等，宜適量食用，其中包括2款腸粉：

3. 紅燈區：脂肪含量佔總熱量＞50%⬇⬇⬇

以下8款點心脂肪含量較高，少吃為妙，其中馬拉糕亦屬較高脂的點心：

脂肪含量較低的點心：佔總熱量<30%

素菜包 75kcal（1個）

雞包仔 115kcal（1個）

叉燒包 137kcal（1個）

奶皇流沙包 120kcal（1個）

鮮蝦菜苗餃 40kcal（1件）

上素蒸粉果 30kcal（1件）

灼時菜 70kcal（1碟）

鮮蝦腸粉 65kcal（1條）

脂肪含量中等的點心：佔總熱量30至50%

蝦餃 44kcal（1件）

潮州粉果 92 kcal（1件）

小籠包 85 kcal（1件）

叉燒腸粉 100kcal（1條）

牛肉腸粉 80kcal（1條）

薑蔥牛柏葉 138kcal（1碟）

蒸鯪魚球 63 kcal（1件）

灌湯餃 49 kcal（1件）

脂肪含量最高的點心：佔總熱量＞50%

燒賣 62kcal（1件）

山竹牛肉 90kcal（1件）

鮮竹卷 139 kcal（1件）

棉花雞 210kcal（1碟）

豉汁蒸排骨 260kcal（1碟）

豉汁蒸鳳爪 240 kcal（1碟）

馬拉糕 370kcal（1件）

珍珠雞 210 kcal（1件）

由上述數據可見，除了珍珠雞，燒賣、馬拉糕這些看似脂肪不高的點心，其實暗藏致肥陷阱。不過，註冊營養師Audrey提醒，由於每家茶樓點心的成分及重量均有分別，故此，實際營養數據以實物為準。

吃點心飽肚不易肥 營養師教3種配搭

此外，註冊營養師Audrey亦教如何配搭點心，飽肚又不易肥。她建議配搭食物時，熱量控制在500至600卡路里內，即大概是1個包及5件點心。她提醒，若需添加醬料，也要留意卡路里。

茶樓點心3大飽肚配搭⬇⬇⬇

Audrey指出，以下點心總熱量均為500至600kcal內，同時亦是飽肚配搭：

雞包仔1份、叉燒腸粉2條、蒸粉果1份、蝦餃2份、灼菜1/2碟* 叉燒包1份、牛肉腸粉1條、燒賣1份、牛柏葉1/2盤、桂花糕1份、灼菜1/2碟* 奶皇包1份、鮮蝦腸粉1條、山竹牛肉1份、菜苗餃2份、炸春卷1/2條、灼菜1/2碟*

另下，以下3種醬料亦常見於點心及時菜中，熱量如下：

蠔油 +8 kcal

甜豉油 +4 kcal

腐乳醬 +26 kcal

點心暗藏高鈉陷阱 增中風/心臟病風險

除了脂肪，亦要留意點心鈉含量。本港食安中心有研究指出，若兩人到酒樓進食1碟蝦肉燒賣及1碟鮮蝦春卷，每人所攝取的鈉質已佔世界衞生組織建議的每日攝取上限（即2000毫克鈉）32%。

高鈉/低鈉點心排行榜

食安中心指出，部分點心款式鈉含量相對偏高，以下是最高鈉和最低鈉點心的排行榜：

資料來源：nutritionby_audrey（獲授權轉載）

