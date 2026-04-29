渣打擴展「SC WIN現創未來企劃」至大灣區 支持女性企業家

渣打銀行與LIFTWOMEN®今日（29日）宣佈將「SC WIN現創未來企劃」擴展至大灣區，今年將以競賽形式結合精英培訓計劃，協助處於不同階段的企業加快發展的步伐。渣打中小企業銀行部全球總裁謝雯表示，該行透過SC WIN將培訓、融資支援及跨境連繫匯聚起來，協助女性主導的企業，加強其擴展業務的信心，並在推動可持續發展發揮更大作用。

已覆蓋7個市場 連繫逾4500間企業

「SC女性企業家計劃」（SC Women's International Network）是渣打銀行的全球性計劃，透過提供融資支援、專業知識及國際網絡，協助女性主導的中小企業拓展國際市場。自2022年推出以來，SC WIN已發展成為覆蓋7個市場、連繫超過4,500間女性擁有企業的全球網絡，至今已提供超過5.4億美元融資，邁向2028年前落實10億美元融資承諾的目標。

LIFTWOMEN®創辦人兼行政總裁曾佳表示，平台使命與渣打支持女性企業家的承諾一致，透過結合雙方優勢，共同為社會帶來正面的影響，並期待延續去年取得的成功。去年，Vidi Labs（Seekr）聯合創辦人兼首席營運官Lamia Sreya Rahman憑藉其為視障社群而設、並與相關社群緊密協作開發的人工智能穿戴裝置，獲頒總冠軍。另外4位女性企業家亦分別獲得表揚，以肯定其在突破性思維、國際拓展潛力、社會及社區影響力的卓越表現。得獎者其後持續透過SC WIN社群，獲得專屬指導及跨境拓展的機會。

