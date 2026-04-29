煤氣總部啟用全港首個商廈電動車氫能充電系統 開拓「樽裝本地氫」模式

中華煤氣（003）公布，全港首個商廈電動車氫能充電系統於煤氣公司北角總部大樓正式啟用，透過氫能發電方案提供額外電力，大廈毋須大規模升級電力設施，為停車場增設充電樁，方案能為用戶部署綠氫能充電系統，達至零碳供電。

氫氣注入氣瓶後運至商廈 是次項目由煤氣公司與氫能關鍵設備製造商及工程服務商中集安瑞科（3899）合作，採用了「樽裝本地氫」模式，先將本地生產的氫氣注入氣瓶，運送至商廈並接駁氫能設備發電，為3個汽車充電樁提供電力。一般而言，每公斤氫氣可產生15度電。用戶可因應用電需求，選用不同規模的氫能發電設備。

煤氣公司表示，除了從地下燃氣管道提取氫氣應用，「樽裝本地氫」模式為本港的氫能應用提供多一個選擇。

煤氣公司在北角總部大樓舉行「全港首個商廈電動車氫能充電系統」啟用儀式，

煤氣：推廣氫能「下集」 打破環境限制

煤氣公司營運總裁—香港業務鄭曉光表示，煤氣公司去年於科學園的自動氫能充電系統，以及於粉嶺全運會高爾夫球場推出氫能發電機，「如果說是推廣氫能應用的『上集』，那麼今天啟用的商廈項目就是『續集』。」他指出，這種入樽供氫模式，具備靈活性高的優點，能輕易打破環境限制，讓商廈毋須進行大規模電力設施升級便可部署汽車充電系統，是其拓展綠色運輸場景的重要一步。

他續指，更重要的是，有關氫能應用方案，可配合使用將軍澳堆填區產生的綠氫，達至零碳供電。他稱，香港首個利用堆填區沼氣，轉化為綠色氫氣的項目，將於今年內啟動，香港距離本地綠氫應用只是一步之遙。

陳家珮：為香港低碳轉型重要參考

立法會環境事務委員會主席陳家珮表示，有關項目是一個極具價值的示範，展示了氫能在商業建築中的可行性和潛力，亦為香港推動綠色運輸及低碳轉型提供了重要參考。她指，期望未來煤氣公司能繼續發揮技術優勢，推動更多創新氫能應用，助力香港邁向碳中和。

「樽裝本地氫」一般每公斤氫氣可產生15度電，汽車充電樁提供電力。煤氣公司營運總裁—香港業務鄭曉光（左）與立法會環境事務委員會主席陳家珮（右）體驗充電設備。

氣候變化專員李學賢：展示高密度城市可行性

氣候變化專員李學賢指出，氫能是國家重點發展的未來產業，政府亦積極推動相關試驗應用，而新啟動的項目正是政商合作的重要成果，不僅展示氫能在商業建築及電動車充電中的實際應用潛力，亦突顯其在香港高密度城市環境中的可行性，為未來更廣泛應用奠定基礎。

中集安瑞科：氫能建築場景落地重要里程碑

中集安瑞科氫能中心榮譽總裁楊葆英表示，該項目是推動氫能在建築場景落地的重要里程碑，充分展現離網式氫電技術在城市應用中的靈活性與可行性，並將進一步促進香港綠色能源轉型及低碳發展。

煤氣公司指出，為配合國家「十五五」規劃及特區政府的氫能發展方向，將繼續推出更多氫能應用「續集」，例如為建築地盤提供綠色電力、繼續利用總長超過3,700公里的燃氣管網作管道抽氫等。該集團指，期望憑藉自身的技術和經驗，全力配合政府在2027年或之前對接國際氫能標準認證框架的目標，助香港成為氫能技術轉化與認證的國際樞紐。