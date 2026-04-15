多巴胺分泌是綠色轉型關鍵｜林一一

上禮拜同某個新加坡基金經理喝茶，佢笑著同我講：「你香港客戶個個都係咁講——我哋要做『可持續業務』，要搵ESG審計公司幫我哋寫報告，然後同政府講我哋係『綠色先驅』。」

我瞇住眼：「咁實際上呢？」佢攞起手機，轉向我：「實際上，佢哋在東南亞建廠，日夜不停趕產能。每部機器每年耗電量比一個細鄉鎮仲多，廢水處理？簽份環保合約得啦。然後轉頭同投資者講『我們承諾2030年達成碳中和』。」

佢繼續：「你望下，日本Rapidus最近拎咗6,000幾億日圓政府補助，目標係2027年就要量產2納米晶片。你知唔知2納米製程有幾燒電？」

省電不止是道德需求

Rapidus面臨真實嘅戰略困境——全球晶片戰爭中，台積電、三星各據山頭。要重奪話語權，日本政府砸6,000幾億日圓係合理嘅。但半導體製造

能源嘅管理先係成敗嘅關鍵。呢個唔係ESG宣傳詞，係赤裸嘅商業現實。2納米製程嘅電力消耗遠超舊製程，邊度電費最平就影響邊度設廠。如果能源成本失控，十年後Rapidus都死。所以減碳、提升能源效益唔係道德選擇，係長遠商業韌性嘅必需。

其實大家都知道呢個道理，問題在於有無人有冇真正投資喺提升能源效益？有冇探索低能耗營運模式？定係口講「可持續」，但實際上為咗2027年趕產能，逐個部件都用最快速度、唔講成本嘅方式？呢度先係分水嶺。企業可能完全同意「長遠要穩定能源、要減碳」，但係佢哋係咪願意而家投資喺看唔到即時回報嘅節能技術？定係會因為上季度業績壓力，就擱置關鍵嘅能源優化項目？

甚至更現實嘅問題：日本政府投資嘅6,000幾億日圓，有幾多流向咗「能源優化研發」，有幾多只係用嚟起廠房、買機器？

「現在vs未來」悖論

半導體業嘅困境反映咗一個老掉牙嘅經濟學問題：時間偏好衝突。企業高層知道得好清楚：十年後冇穩定能源供應，晶片業就完。所以認真對待減碳、建立穩定嘅能源供應係理性嘅。但係，投資者今個季度要睇盈利、員工今年要加薪、政府今年要交數據。

呢個係內部性與外部性嘅矛盾。提升能源效益嘅投資成本係即時嘅（internal），但收益要等十年先至出現（external benefit，對公司本身）。反而，縮短工序、超負荷運轉嘅回報係即時嘅。所以當季度壓力嚟到，邊個項目會被犧牲？經濟學家叫呢個現象為「動態不一致」（dynamic inconsistency）——你而家同意長遠方向，但當決策時刻嚟臨，誘因結構就會推你做出短期選擇。

而家嘅問題唔係Rapidus唔明白要減碳，而係佢明白，但佢係咪有誘因去執行？日本政府嘅補助係咪有條件地要求能源投資？ 呢個就係政策設計嘅敗筆，而唔係企業嘅道德敗筆。

從香港銀行學懂「妥協」藝術

其實，企業可能係誠心想建立可持續嘅能源體系，但係結構性嘅誘因推咗佢哋向相反方向走。香港銀行業就係個活生生嘅例子。幾年前，本地主要銀行紛紛簽署《赤道原則》，公開承諾「唔會融資高污染項目」。啲人睇咗高興，香港金融業真係要轉向綠色啦。但即時睇下現實：呢啲銀行一邊簽著承諾，一邊繼續融資煤電廠。唔係佢哋唔知道呢啲係「夕陽工業」，未來發展空間細，而係煤電廠貸款嘅利息好高：20年期、固定回報、呆帳風險低。相比之下，綠能項目投資期長、風險未知、回報相對低。

佢哋想咗個辦法：「轉型融資」。即係話，舊煤電廠商貸款到期，佢哋出錢幫佢重新融資，但條件係「要承諾逐步減碳」。啲公司簽咗個五年減碳目標，銀行就話「呢啲係綠色融資」，出晒ESG報告。結果？煤電廠商拎住錢，繼續燒煤。銀行賺到息，投資者睇到「綠色融資比例上升」，大家都高興。呢啲承諾嘅減碳時間表？十年後先至講。

短期多巴胺分泌

呢個係制度性嘅妥協，唔係道德性嘅敗筆。我哋不斷向投資者宣揚ESG、簽署淨零承諾，但一面又無條件咁去支持「短期產能衝刺」。呢個叫「虛偽」？更準確嘅詞係，系統性嘅自相矛盾：無人有足夠誘因驅動轉向，多巴胺分泌不足。政府想要快速提升產能、企業想要快速獲得利潤、投資者想要短期獲利——整個系統都係短期化嘅。

睇無腦短劇分泌嘅多巴胺，一定來得比睇書嘅快，所以你隻手指咪忍唔住要開短劇來睇，但硬係無力掀開本書囉。

林一一

長期研究企業可持續發展、氣候治理與資本市場風險的ESG從業員。

期望化繁爲簡，將多餘修飾拆去，把可持續議題講得清楚、寫得務實，從細節還原本質，一理通百理明。

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