周大福創建首投資儲能電站項目 ESG融入業務 鄭志明：為AI時代基建邁重要一步

周大福創建（659）宣布，與全球新能源解決方案服務商聯盛新能源集團合作，在歐洲共同發展一個全新的儲能電站（BESS）項目，把握並發展歐洲儲能市場機遇。周大福創建將在該首個BESS項目中持有75%股權，聯盛新能源則持有其餘25%。

料第四季投運 參與可再生能源轉型

有關項目儲能總裝機容量為30兆瓦/65.2兆瓦時，預期今年第四季完成建設並投入使用，雙方認為，此次合作不僅能加快項目落地，亦為未來深化合作奠定良好基礎。周大福創建指出，是次項目充分體現其將ESG原則融入核心業務的戰略方針，積極參與全球向可再生能源轉型的大趨勢。

該集團續指，雙方合作的第一個BESS項目選址於芬蘭，旨在回應歐洲市場日益加劇的可再生能源電力生產，與日常工作生活用電之間的失衡問題，以及對國家電網穩定性日益提高的要求。

聯盛新能源成夥伴 統籌項目開發

聯盛新能源作為項目中的技術主導，將憑藉其在儲能領域累積的知識與豐富營運經驗，統籌項目開發、工程設計與建設管理，確保項目達到最高的效率及可持續發展標準。周大福創建指，此次合作結合了其在環球市場的專業優勢、雄厚資本實力與對項目潛力的信心，以及聯盛新能源在儲能電站領域深厚的技術專長與營運經驗，達致優勢互補。

鄭志明：儲能電站投資時機成熟 料回報穩健

周大福創建聯席行政總裁鄭志明表示，與聯盛新能源合作不僅是一項投資項目，更是周大福創建在為AI時代的新一代基建設施邁出的重要一步，該集團多年來一直秉持可持續發展的理念，並已完成化石燃料資產的剝離，專注於綠色能源相關領域投資，隨著歐洲可再生能源產量激增，以及各國電網容量持續升級，認為BESS投資的時機經已成熟。

鄭志明認為，首個在芬蘭的儲能項目不僅具備穩健的回報潛力，更符合周大福創建對ESG的長期承諾，而聯盛新能源是其在可再生能源市場所需的理想技術合作夥伴，能夠協助周大福創建有效應對各類技術挑戰，共同把握區域能源轉型帶來的戰略機遇。

聯盛新能源是一家全球化的新能源解決方案服務商，早於2024年已開始進軍歐洲新能源市場，業務涵蓋工商業光伏及用戶側儲能電站的投資、開發與營運，致力為全球客戶提供一站式綠能服務，以實現零碳目標。