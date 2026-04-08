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經濟咁差，仲要燒錢做環保？｜林一一

ESG
更新時間：12:30 2026-04-08 HKT
發佈時間：12:30 2026-04-08 HKT

上個月，我去見一位老客戶——某本地中型地產商的CFO。我哋其實合作咗好耐，唔使客套。佢一坐低，就望住我個ESG顧問名片，搖搖頭：「一一，你班人係咪癲㗎？而家個市咁，我哋啲同事連team building都取消埋，你哋仲叫我買碳信用、出ESG報告、搞內部碳定價？我做緊賠本生意㗎喎。」我笑咗笑，飲咗啖水。呢句說話，我今年每次開會都會聽一次。

燒錢，定係唔燒更貴？

CFO嘅邏輯好簡單：收入少咗，邊樣睇落唔係核心業務嘅就斬。ESG好明顯唔係。問題係，呢個「唔係核心」嘅定義，本身就係個風險管理錯誤。做ESG做咗十年，我見過最多嘅一種死法，唔係老闆不支持，而係平時唔做，出事先補鑊。

一間零售商，平時供應鏈ESG審計省錢省到skip，等到被國際採購商查出供應商有童工紀錄，整條歐洲訂單即刻凍結，佢哋先發現，原來「省返嗰筆審計費」係幾十萬，但失去訂單嘅損失係幾千萬。而家話「唔夠錢做ESG」，其實係「唔夠錢承擔唔做ESG嘅後果」——呢兩件事根本唔係同一件事。

氣候風險框架裡面，有樣嘢叫Physical Risk——專指氣候變化帶嚟嘅實體衝擊，例如極端天氣、水浸、熱浪令廠房停產。另一類叫Transition Risk，係社會轉型過程中產生嘅衝擊，例如碳稅、法規收緊、消費者取態轉變。兩類風險唔會因為你個公司「省錢模式」而暫停運作。氣候唔識睇你今季盈利表。

諾貝爾獎得主都救唔到你

諾貝爾獎得主Elinor Ostrom 研究「公共資源管理」，話人類有能力自發管理共同資源——前提係大家有長期利益一致性、有透明資訊、有懲罰機制。香港呢個語境，三樣嘢都缺乏。

長期利益？大多數上市公司CEO任期十年都無，環境問題後果係二十年後嘅事，關佢X事。透明資訊？ESG報告雖然叫做要披露，但披露唔到只需要解釋就得，公司想報咩就報咩。懲罰機制？監管機構出一份指引，業界開三個研討會，然後繼續行故我。

換句話說，香港企業界的ESG，係典型的公地悲劇（Tragedy of the Commons）重演：每間公司個體理性係「省錢」，集體結果係「地球愈嚟愈殘」。呢個係制度問題，唔係個別企業嘅道德問題。

更諷刺嘅係，行為經濟學入面有個概念叫Present Bias——人天生偏愛即時利益多過將來利益。Cut掉ESG預算，今季少咗支出，CFO開心、股東開心；二十年後沿海物業要浸水，嗰陣嘅CFO早已退休食花紅去。時間錯位呢樣嘢，係任何ESG框架最難解決嘅人性問題。

天下烏鴉一樣黑

唔係話私人企業先咁做。好多環境或者能源相關政策由出台到落地歷經多手，或者大家可以搜尋下「新能源交通基礎設施」呢個關鍵字，幾年前報章都大字標題報過，到而家落地進度，比我個外甥女嘅鋼琴練習更斷斷續續。不論私人企業定公用事業，Present Bias 無處不在。

鄭生最後問我：「咁我究竟做唔做好？」我話：「你唔做，係你嘅選擇。但係記住，風險唔係等你準備好先嚟。」佢沉默咗一陣，然後話：「好，你幫我出個最平嘅方案。」我諗呢個世界，「最平嘅ESG方案」同「最舒服嘅安全帶」，係同一種人先會揀。

林一一

長期研究企業可持續發展、氣候治理與資本市場風險的ESG從業員。

期望化繁爲簡，將多餘修飾拆去，把可持續議題講得清楚、寫得務實，從細節還原本質，一理通百理明。

相關文章：ESG唔係整容，係強身：老闆，你要面定要命？｜林一一

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