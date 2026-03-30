長江第26度蟬聯公益金三大籌款機構 李澤鉅孩子中獎後捐出10萬元金幣

長江集團（包括長實、長和、長建及電能）於2024/2025年度榮膺公益金最高籌款機構第3名，第26度蟬聯三大最高籌款機構之一。

近年推出「雙倍」配對計劃

集團表示，自1999年起與公益金合作，已透過不同籌款活動，配對公眾給予公益金的捐款，當中包括多次於公益金年度電視籌款節目啟動「長江捐款熱線」。近年更五度聯手李嘉誠基金會推出「雙倍」配對計劃，以「1元變3元」模式先後惠及公益金及時雨基金、公益金及時抗疫基金及公益金及時醫療援助基金。即使面對經濟低迷，該模式仍成功鼓勵善長慷慨解囊，推動「長江捐款熱線」創下歷來最高善款紀錄。

本年度除繼續配對捐款外，集團亦支持便服日、百萬行、公益金東亞慈善高爾夫球賽，以及商業及僱員募捐計劃（包括僱員樂助計劃、綠色低碳日及公益行善「折」食日）等多項公益金籌款活動。

李澤鉅孩子參與滙豐活動中獎

值得一提是，近日長江集團主席李澤鉅的其中一名孩子也與公益金結緣，在滙豐銀行之抽奬活動幸運中得價值十萬港元的金幣後，決定把之捐予公益金，希望為幫助社會上有需要人士略盡綿力。