Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長江第26度蟬聯公益金三大籌款機構 李澤鉅孩子中獎後捐出10萬元金幣

ESG
更新時間：12:21 2026-03-30 HKT
發佈時間：12:21 2026-03-30 HKT

長江集團（包括長實、長和、長建及電能）於2024/2025年度榮膺公益金最高籌款機構第3名，第26度蟬聯三大最高籌款機構之一。

近年推出「雙倍」配對計劃

集團表示，自1999年起與公益金合作，已透過不同籌款活動，配對公眾給予公益金的捐款，當中包括多次於公益金年度電視籌款節目啟動「長江捐款熱線」。近年更五度聯手李嘉誠基金會推出「雙倍」配對計劃，以「1元變3元」模式先後惠及公益金及時雨基金、公益金及時抗疫基金及公益金及時醫療援助基金。即使面對經濟低迷，該模式仍成功鼓勵善長慷慨解囊，推動「長江捐款熱線」創下歷來最高善款紀錄。

本年度除繼續配對捐款外，集團亦支持便服日、百萬行、公益金東亞慈善高爾夫球賽，以及商業及僱員募捐計劃（包括僱員樂助計劃、綠色低碳日及公益行善「折」食日）等多項公益金籌款活動。

李澤鉅孩子參與滙豐活動中獎

值得一提是，近日長江集團主席李澤鉅的其中一名孩子也與公益金結緣，在滙豐銀行之抽奬活動幸運中得價值十萬港元的金幣後，決定把之捐予公益金，希望為幫助社會上有需要人士略盡綿力。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
近日天氣持續不穩定。蔡楚輝攝
天文台特別天氣提示：第二波強雷雨區東移未來一兩小時影響本港 局部地區雨勢較大
社會
3小時前
國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長 曾任環境及生態局常秘 特首李家超早上見傳媒
02:15
國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長 接替曾國衞 曾任環境局常秘
政情
3小時前
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
飲食
2026-03-29 11:00 HKT
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
飲食
22小時前
02:59
星島申訴王 | 回南天藥材發霉生蟲食用隨時中毒 中醫教保存秘訣：單靠雪櫃大錯特錯
申訴熱話
5小時前
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身 81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂 喪夫喪子曾兩度再婚
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身  81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂  喪夫喪子曾兩度再婚
影視圈
4小時前
理財專家林昶恆規劃退休投資 百萬專攻高息港股 槓桿買儲蓄保年收10厘息｜百萬倉
理財專家林昶恆規劃退休投資 百萬專攻高息港股 槓桿買儲蓄保年收10厘息｜百萬倉
投資理財
7小時前
宏福苑聽證會︱今續有7名居民作供 消防承辦商證人首出庭
宏福苑聽證會︱會場突響火警鐘 消防車到場 聆訊終止約20分鐘後恢復︱持續更新
社會
3小時前
謝小華出掌政制及內地事務局 李家超：重中之重編制首份《香港五年規劃》 一特質「比任何人優勝」
政情
2小時前
睪丸扭轉900°︱11歲童怕醜延醫遭切除 拆解「蛋蛋」打結四大原因
睪丸扭轉900°︱11歲童怕醜延醫遭切除 拆解「蛋蛋」打結四大原因
即時中國
2026-03-29 08:00 HKT