當AI接手基礎工作，十年後誰來做Senior？｜林一一

一個Junior要成長為可以獨當一面嘅顧問，其實本身就係時間堆出嚟嘅成果。正常情況下，五年足以令一個人頂得住基本項目，聽得明客戶真正關心啲乜，識得點樣答問題，亦都慢慢明白咩叫風險判斷。但自從AI出現之後，呢條原本算係幾清晰嘅成長階梯，好似突然變得有啲模糊。

一張白紙，定係定時炸彈？

坦白講，培養Junior從來都不是一件輕鬆的事。

Senior嚟講，新人基本上就係一張白紙。樣樣要教，步步要帶。遇到醒目嘅，教一兩次就上手，仲會自己主動做research、睇最新政策、跟行業發展，甚至知道自己手上嗰份報告喺成個project入面扮演咩角色。呢種人，教起上嚟其實幾有成功感。

但現實通常冇咁理想。你最驚嗰一種，往往就真係會畀你遇到。

有一年，公司喺peak season之前請咗個啱啱畢業嘅男仔，科系相關，履歷都唔算差。每次教佢做嘢，佢都好爽快：「OK，明白，等陣俾你。」問佢有冇問題，永遠都係：「OKOK，我可以，好快搞掂。」

然後，真正的問題就來了。

文件永遠喺收工前最後一分鐘先交。Senior一定要check完先可以send俾客，於是OT變成指定動作。打開份file，基本上等於自己再做多次。提醒過嘅重點、講過嘅邏輯、交代過要注意嘅地方，好似從來冇發生過。嗰種攰，其實唔止係身體攰，而係你發現——對方根本冇諗過。

最失望嗰次，係帶佢一齊準備一場重要客戶會議。

我哋要向客戶董事會匯報最新法規變化同埋行業趨勢，仲要順便爭取年內相關項目。呢啲場合，本來就係畀新人歷練嘅好機會。我哋將宏觀政策整理同同業比較分析交俾佢，希望佢可以對比客戶現況同競爭對手，搵出潛在優勢同突破位。

結果？

佢將網上其他機構已經整理好嘅各國法規更新，一字不漏copy落PPT，當成自己成果。同業比較部分，直接將其他公司ESG報告整段貼過嚟，搞到成份簡報變成一片字海。至於真正需要動腦分析嘅部分——完全冇。

呢個已經唔係能力問題，而係思維同價值觀問題。顧問嘅核心從來唔係資料整理，而係判斷、取捨同重組。

後來我哋覺得佢唔太適合做策略顧問，建議佢轉去碳管理團隊。相對嚟講，碳管理嘅工作結構清晰啲，主要係數據計算同排放核算。但性格急、細節唔嚴謹嘅人，連計數都會出錯。最後，佢過唔到試用期。

另一種噩夢，為他人作嫁衣

不過，新人嘅困境唔只得呢一種。另一種噩夢，係完全相反。有時你會遇到非常優秀嘅新人。吸收力強、執行力高、學嘢快。Senior幾乎傾囊相授，佢哋亦都迅速成長，變成十項全能。然後，一年半至兩年左右，一封辭職信擺喺你枱面。

你將一張白紙培養成成熟戰力，然後呢份戰力去幫第二間公司。你再一次重新打開招聘盲盒。呢個，其實係顧問行業長期存在嘅結構性現實。

而AI出現之後，成件事變得更加複雜。

當基礎工作消失，價值從哪裡來？

以前好多由Junior做嘅基礎工作——搵資料、初步整理、搭框架——而家工具已經做得到。如果企業唔再需要請畢業生做呢啲嘢，咁十年、甚至二十年之後，Senior又喺邊度嚟？人才培養從來唔係即時回報。你今日慳咗培訓成本，將來可能連識得作成熟判斷嘅人都搵唔到。

所以，問題其實唔係「AI會唔會取代Junior」，而係Junior嘅價值要去邊度。

Junior不應停留做基礎工序

如果新人仲係將自己定位成資料整理員、報告搬運工，咁真係冇未來。真正值得投資嘅能力，係點樣利用科技放大自己嘅產出，點樣重構服務模式，點樣為ESG顧問行業設計新產品同新解決方案。換句話講，Junior唔應該再停留喺做基礎工序，而係要學識用科技提升效率、創造附加價值，甚至開拓新嘅服務場景。

自從有了AI之後，不少由Junior負責的工作似乎已經可以被取代。再想深一層，若果我們不再需要聘請畢業生進行培訓，為他們提供工作經歷累積經驗，十年、甚至二十年後，Senior又從何而來？

有時我會諗一個問題——如果今日我閉上眼，二十年後先醒返，我而家依賴緊嘅能力仲有冇價值？我引以為傲嘅經驗，仲會唔會有人需要？

二十年，足以令一間公司消失，一個行業重組，一套規則被推翻，一個名字被淡忘。時間從來不講情面。有些人被時間困住，有些人被時間淘汰；也有些人，即使被抽離舞台，價值仍然存在，因為他們提供的從來不是資訊，而是判斷、思想與結構性的影響力。

在新時代之下，單純的資訊提供者，站不穩。

林一一

長期研究企業可持續發展、氣候治理與資本市場風險的ESG從業員。

期望化繁爲簡，將多餘修飾拆去，把可持續議題講得清楚、寫得務實，從細節還原本質，一理通百理明。

相關文章：ESG唔係黃金跑道——入行之前，請先照照鏡｜林一一