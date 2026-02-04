Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國泰可持續航油計劃去年承諾量增逾一倍 等同減少6萬程往來倫敦航線排放

ESG
更新時間：21:16 2026-02-04 HKT
發佈時間：21:16 2026-02-04 HKT

國泰（293）宣布，「企業可持續航空燃油（SAF）計劃」自2022年推出以來，保持強勁發展勢頭，多家企業及貨運客戶加入，共同推動商務旅遊及航空貨運減碳，並在2025年迎來里程碑，承諾使用量按年增長逾一倍，創下歷年新高。行政總裁林紹波表示，儘管去年的增長令人鼓舞，但這只是邁步減碳的其中一環，要讓全球航空業在2050年前達致淨零目標，支援政策與完善的市場激勵措施至關重要。

等同減少6萬程往來倫敦航線排放

國泰表示，計劃內17個全球合作夥伴，合共承諾使用約1.74萬噸可持續航空燃油，按年增加近1.8倍，按生命週期計算，相當於減少約5.46萬噸二氧化碳當量排放，等同約6.18萬趟香港來回倫敦經濟艙航程的排放量。

與諸多公司合作提升可持續燃油應用

國泰又指，歡迎微軟去年加入計劃，而自2024年起成為鑽石級夥伴的德迅集團（Kuehne + Nagel），於去年繼續成為計劃中最主要的貨運參與成員，此外國泰與DHL Express的合作亦促成國泰全資附屬公司香港華民航空，首度於其航班上使用可持續航空燃油。

國泰指，透過與全球供應商合作，提升在全球航網的可持續航空燃油供應量，去年的主要合作供應商包括中國航油（歐洲）、伊藤忠商事、Neste、Shell Aviation、中國石油化工及SK能源，各方均為擴大可持續航空燃油的應用作出重要貢獻。

林紹波：可持續發展目標不能單靠自身達成

林紹波表示，國泰訂下了具前瞻性的可持續發展目標，但與所有航空公司一樣，我們不能單靠自身努力達成，透過企業可持續航空燃油計劃，與企業客戶及供應商建立了越見緊密的合作關係，體現志同道合、具抱負的策略合作關係如何能夠共同推動可持續航空燃油發展。
 

