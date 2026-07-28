港大校委會感謝張翔貢獻 將啓動全球招聘遴選工作

香港大學校長張翔日前向師生發電郵，宣布在2028年完成10年任期後卸任，港大校務委員會今日開會討論相關事宜。港大指，委員獲悉張翔將於2028年7月14日約滿後離任，校委會主席王冬勝對張翔決定表示尊重，感謝他多年來對港大的貢獻，校委會亦將啓動全球招聘遴選校長的工作。

王冬勝︰明白需要新領袖帶領變革

港大表示，校委會委員今日在會上獲悉校長張翔已決定於約滿後離任，校委會將按《香港大學條例》賦予的權力處理聘任校長事宜，並將啓動全球招聘遴選校長的工作。

王冬勝指，面對社會不斷變化的需求，大學需要積極求變，而張翔及自己都明白港大需要迎接新理念，以及由新的領袖來帶領變革，衷心感謝對方多年來致力提升港大的學術地位，「期望港大能持續發展，繼續為香港建設成為國際教育樞紐、國際創科中心以及國際高端人才集聚高地作出貢獻。」

校方又讚揚張翔出任校長期間，大力推動大學在科研創新方面的發展，發揮香港在區內以至國際間的獨特優勢，並戰略性地招攬世界級學術人才，令港大的世界大學排名節節上升，由2018年的26位，躍升至2026年歷來最高的11位，其亞洲大學排名亦升至第一位。

教育局︰聘校長屬院校自主範圍事宜

教育局傍晚發表聲明稱，政府知悉港大校委會今日舉行會議後宣布，張翔已決定於約滿後離任，而港大將啓動全球招聘遴選校長的工作。政府感謝張翔在任期間對大學發展所作出的貢獻，同時強調聘任校長屬於大學自主範圍以內的事宜，由港大校委會按《香港大學條例》賦予的權力自行處理，深信港大校委會將以大學的長遠利益及發展需要為依歸，揀選最適合人士出任校長。

本報記者

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