DSE放榜2026｜恒大首志願本科生申請人數增2成 金融、會計等科目最多人報

文憑試放榜日，不少考生報讀自資院校課程。恒生大學今年首志願本科生申請人數，較去年多兩成，校長何順文指今日安排特殊面試，若學生資料齊全，可以即場發放錄取。他勉勵應屆考生無論成績如何，都應該為完成人生一個重要階段而感到高興，「倘若未達標，也請謹記DSE只是人生的一個起點，不代表人生的全部」。

今年本科生總申請人數逾萬

恒大今年的第一志願本地生申請人數比去年多兩成，外地生報讀數量則與上年相似，內地等非本地生學額將會增至750個。何校長透露，今年本科生總申請人數逾萬，不少人之前已經報名，不少學生今日到校更改選修課程，校方同步安排特殊面試，若學生資料齊全，可以即場發放錄取。隨着今年文憑試考生人數增加，恒大把本地生學額由去年約1705個，增至1850個，何順文指恒大作為私大，有靈活的空間提供更多學額，因應社會需求開設主修學科或調整課程。

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他指，最多人申請報讀的科目是金融、會計，環球商業管理、融合媒體及傳播科技、心理學等，個別學科競爭更為激烈。他鼓勵學生讀兩個主修，或者一主修、一副修組合，以跨學科的角度分析不同領域，應對當下多變的環境；學生不應鎖定本科方向，或只是着眼於畢業後一技之長，應更重視思考、溝通及創新能力，培養可轉移到各個領域的核心技能。

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對於應屆考生，何順文寄語他們不必為成績未達預期而感到氣餒，強調香港升學途徑多元，過程中能獲得更多應對挑戰的經驗；又期望社會不宜標榜「成績至上」或過度吹捧「最高分」，而是注重並鼓勵更多學生，「如果以成績來決定人的價值，反而與教育本意背道而馳。」

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