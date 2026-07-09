50間直資學校申請26/27學年調整學費 464間幼稚園申請加學費

多間直資學校及幼稚園擬在26/27學年加學費。教育局今日(9日)回覆本報查詢，表示截至6月下旬，共收到50份直資學校調整學費的申請和28份不調整學費的通知書。當局現正按既定程序處理有關申請，以期在新學年開始前完成審批程序及通知學校有關結果。

28直資校不調整學費

當局指，擬於新學年調整學費的直資學校，須就加費諮詢家長，包括向家長解釋原因，以及回應家長對增加學費的意見和關注。教育局亦會要求學校按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免／獎學金用途，確保學生的學習不會因經濟困難而受影響。

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至於幼稚園，截至6月23日，約700所參加幼稚園教育計劃的幼稚園當中，459所已遞交2026/27學年的學費建議，其中122所表示2026/27學年的學費將維持不變，1所申請調減學費，以及336所申請調升學費。至於沒有參加計劃的幼稚園，教育局接獲128所申請在2026/27學年調升學費，以及40所維持學費不變。教育局現正按既定程序處理有關申請，以期在新學年開始前完成審批程序及通知學校有關結果。

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當局表示，幼稚園在提交申請前須盡早讓家長得悉建議學費的數額，並因應家長的意見及關注，向他們解釋學校收取學費的原因及作適當跟進。在任何情況下，參加計劃的幼稚園的學費，均不得超出教育局訂明的上限。

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