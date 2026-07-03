TOEFL托福｜浸大王錦輝中小學TOEFL Junior考試全港第一 22名學生奪滿分

在最新公佈的2026年度「托福英語考試」（TOEFL Junior®）中，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學在全港參與學校中總排名第一，在約100多名七至九年級的應考學生中，整體平均分高達874分（滿分900分）。其中，共有22名學生勇奪900分滿分，佔全校應考人數約18%。

中小學部建構沉浸式環境 校長勉勵同學追求卓越

對於多名學生考獲滿分，王錦輝中小學總校長陳偉佳勉勵同學在語文學習路上繼續精進、追求卓越。該校協理副校長（學術事務）兼英文科主任莊鎮宇亦指出，「這既是學生英語實力的印證，亦體現了中小學部建構沉浸式英語環境的成果。」

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七年級的郭善同表示，能夠取得滿分簡直像做夢一樣；八年級的戴洛蕬則指，「從沒想過自己可以考獲滿分，收到成績的一刻真的不敢相信自己夢想成真！這次成果讓我更有信心繼續在學習英語的路上邁步向前。」九年級的鍾廸森分享，「回想一年級的時候，我的英文其實不太好。感謝學校老師一直以來的耐心指導和不斷鼓勵。」

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國際權威認證多元能力 雅思平均7.8分

TOEFL Junior®考試由美國教育測驗服務社主辦，是國際公認針對11至17歲中學生的英語能力評測工具。其分數與歐洲語言共同參考框架及藍思閱讀框架對應。除了TOEFL Junior®表現亮眼外，王錦輝中小學學生在雅思考試（IELTS）中的平均分亦高達7.8分。

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