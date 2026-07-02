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星島第四屆華文雙語比賽 | 總決賽圓滿落幕 伊中聖馬善樂膺中小冠軍

教育新聞
更新時間：21:54 2026-07-02 HKT
發佈時間：21:54 2026-07-02 HKT

由星島新聞集團主辦、語文教育及研究常務委員會（語常會）贊助的「星島第四屆全港華文雙語菁英問答比賽」昨舉行總決賽，各組冠軍誕生，初中與高小組冠軍，分別由伊利沙伯中學與獻主會聖馬善樂小學奪得，親子組則由優才（楊殷有娣）書院的賴曉凝與家長賴立偉奪冠。

初小組冠軍由獻主會聖馬善樂小學奪得，成為連續四屆冠軍得主。葉偉豪攝
初小組冠軍由獻主會聖馬善樂小學奪得，成為連續四屆冠軍得主。葉偉豪攝

賽事吸引逾萬名學生，組成100隊學校與300隊親子組報名參與，各組四強隊伍在決賽角逐錦標，題目範圍多元廣泛，涵蓋漢字部首等基礎語文知識之餘，更涉及古代文化冷知識，比如問及纓槍槍頭的紅纓，美觀外有何實用功能。經過一番激烈比拼後，伊利沙伯中學憑430分奪下初中組冠軍。得獎中二生陳飛陽形容，快問快答環節緊張刺激，團隊也被纓槍題目考倒，公布答案才得知有阻擋敵人鮮血流至槍桿，避免握槍時手滑的功能，他指賽事中收穫大量課外知識，獲益匪淺。

延伸閱讀：星島第四屆華文雙語比賽 | 文學知識深厚顯實力 4強誕生7月爭冠軍

擔任賽事顧問的恒生大學中文系助理教授凌頌榮指，今屆參賽者對題目熟悉度高，學生課本基礎知識掌握紮實，惟課本內容以外的文史冷知識，思考速度稍慢，建議學生平日多拓寬知識面。他亦稱讚初中組參賽者，憑少量關鍵資訊便能作答，平日累積充足語彙。他提醒學生語文學習講求雙向溝通，口頭表達與聆聽同樣重要，有隊伍未聽完整條題目、誤解題意失分。

《星島日報》總編輯湯錦標大讚參賽學生能嫻熟切換粵語、普通話，熟記大量詩詞典故，語文文化底蘊深厚。他指賽事跳脫刻板課堂教學模式，透過互動搶答等輕鬆形式，讓學生吸收文史知識，做到寓學習於娛樂

延伸閱讀：星島第四屆華文雙語比賽 | 評判盛讚學生中文水準躍升 高小四強7月力爭冠軍寶座

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記者佘丹薇
 

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